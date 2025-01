Alfa Romeo Junior Elettrica: weekend di porte aperte all’insegna della mobilità sostenibile

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, tutte le concessionarie Alfa Romeo in Italia apriranno le loro porte per un evento speciale dedicato alla scoperta della mobilità elettrica.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Elettrico Facile” di Stellantis, pensato per semplificare il passaggio dai motori termici alle vetture 100% elettriche. Un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare il mondo delle auto a zero emissioni senza rinunciare al piacere di guida tipico del marchio del Biscione.

Un’esperienza esclusiva e personalizzata

Durante il weekend, i visitatori potranno avvalersi della consulenza di Driver Expert altamente qualificati, pronti a illustrare tutte le caratteristiche avanzate delle vetture BEV Alfa Romeo. I clienti saranno accompagnati in un percorso formativo che comprende una spiegazione dettagliata delle specifiche tecniche, le modalità di ricarica e le diverse configurazioni di guida.

Il cuore dell’evento: i test drive

L’esperienza del test drive, della durata di circa 30 minuti, rappresenta il fulcro dell’iniziativa. Prima di salire a bordo, i Driver Expert analizzeranno le esigenze specifiche dei partecipanti, illustrando le caratteristiche principali del veicolo. Durante la guida, sarà possibile sperimentare le diverse modalità di guida, scoprire le funzionalità avanzate della strumentazione di bordo e apprendere utili consigli per ottimizzare le prestazioni del veicolo. Inoltre, sarà offerta una dimostrazione pratica di ricarica per evidenziare la semplicità di utilizzo delle infrastrutture.

Protagonista: Alfa Romeo Junior Elettrica

Al centro dell’evento troviamo la nuova Alfa Romeo Junior Elettrica, disponibile in due versioni full electric: 156 CV con 260 Nm di coppia e la versione Veloce da 280 CV, entrambe in grado di garantire un’esperienza di guida in linea con il DNA sportivo del marchio. Dotata di una batteria leggera da 54 kWh, la Junior Elettrica assicura un’autonomia di 410 km nel ciclo misto e una ricarica rapida dal 20% all’80% in soli 27 minuti con una potenza DC fino a 100 kW.

La versione 280 Veloce si distingue per le sue prestazioni di punta: con un motore da 280 CV, un differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di quarta generazione e uno sterzo iper-reattivo, offre un handling da leader del segmento. L’assetto ribassato e l’impianto frenante di alta gamma contribuiscono a un’esperienza di guida unica, mentre il peso contenuto di soli 1.590 chili ne ottimizza l’efficienza complessiva.

Un ecosistema su misura con “Elettrico Facile”

L’iniziativa “Elettrico Facile” di Alfa Romeo propone un ecosistema completo per rendere la transizione all’elettrico più accessibile. Tra le soluzioni offerte, spiccano finanziamenti personalizzati, formule di noleggio flessibili e la nuova app Free2Move Charge, che consente l’accesso a oltre 740.000 punti di ricarica pubblici in tutta Europa. I servizi Connect PLUS includono funzioni avanzate come l’EV Routing, che permette di pianificare itinerari considerando le soste di ricarica necessarie.

Promozioni imperdibili fino al 31 gennaio 2025

Per rendere ancora più interessante il passaggio all’elettrico, Alfa Romeo offre un piano finanziario esclusivo. Ad esempio, la Junior Elettrica 156 CV è disponibile con una rata mensile di 250 euro per 48 mesi, con un anticipo di circa 8.200 euro e tassi di interesse agevolati.