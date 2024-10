Antonella Bruno nominata Managing Director di Stellantis Italia: una leadership al femminile per il futuro dell’automotive

Stellantis ha nominato Antonella Bruno come nuovo Managing Director per l’Italia, una posizione di grande responsabilità in un mercato strategico per il gruppo automobilistico

. Bruno, che riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis, sarà alla guida delle operazioni italiane per ben 10 marchi di autovetture – tra cui Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Peugeot – e per i 4 brand dedicati ai veicoli commerciali. La nomina arriva in un momento cruciale, con il settore in piena trasformazione verso l’elettrificazione e la sostenibilità.

La lunga carriera di Antonella Bruno nel mondo dell’automobile dimostra una profonda conoscenza del mercato e una capacità di adattamento che l’hanno portata a ricoprire ruoli di primo piano all’interno di Stellantis. Come ha sottolineato Jean-Philippe Imparato, la sua esperienza e il rapporto consolidato con la rete dei concessionari rappresenteranno un vantaggio chiave per la sfida di portare avanti i successi dei marchi Stellantis in Italia.

Un percorso di leadership nell'automobile Antonella Bruno è laureata in Economia e Commercio, ma la sua passione per le auto risale all'infanzia, trasmessa dal padre. Ha iniziato la sua carriera nel 1998 in Ford, dove ha ricoperto diversi ruoli, dall’area prodotto alla gestione della comunicazione e del marketing. Nel 2007 entra in Fiat, assumendo posizioni di crescente responsabilità. Dopo aver guidato il lancio della Fiat Freemont nel 2011, diventa responsabile marketing per Lancia, assumendo successivamente la guida del marchio per la regione EMEA.

Nel 2020, Bruno assume l’incarico di responsabile del brand Jeep per l’Europa, dimostrando una straordinaria capacità di guidare un marchio iconico in un mercato complesso. Un anno dopo, passa alla guida di Peugeot per l’Europa, confermando la sua versatilità e visione strategica.

Una sfida italiana Assumendo la guida di Stellantis Italia, Antonella Bruno diventa una delle poche donne a ricoprire un ruolo di così grande rilievo nel settore automobilistico. "Da italiana sono particolarmente felice di assumere la responsabilità di un mercato così importante nel mondo Stellantis," ha affermato Bruno. La sua leadership arriva in un momento delicato, in cui il settore si trova a fronteggiare la transizione verso la mobilità sostenibile e l’elettrificazione.

Il mercato italiano è fondamentale per Stellantis, non solo per l'importanza storica dei marchi coinvolti, come Fiat e Alfa Romeo, ma anche per il contributo economico e industriale che il gruppo continua a fornire al paese. In questo contesto, Bruno dovrà guidare la transizione verso l’elettrico, mantenendo l’attenzione su aspetti cruciali come la competitività, la soddisfazione dei clienti e il consolidamento delle reti di distribuzione.

Leadership e visione per il futuro Con una carriera costellata di successi e sfide superate con tenacia, Antonella Bruno rappresenta una scelta di continuità e innovazione per Stellantis in Italia. La sua visione strategica, unita a un profondo radicamento nel mercato locale, sarà determinante per guidare l'azienda attraverso le trasformazioni del settore automobilistico.

Bruno ha dimostrato di saper interpretare il mercato in maniera flessibile e dinamica, integrando nuovi approcci e tecnologie nei vari brand che ha guidato. Il suo nuovo ruolo la vedrà impegnata su più fronti: dal consolidamento della leadership dei marchi Stellantis in Italia, al rafforzamento della rete di concessionari, fino alla guida della trasformazione green del settore, con un focus particolare sull’elettrificazione dei veicoli e la mobilità sostenibile.