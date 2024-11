Bentley Beyond100+: il futuro della mobilità di lusso con il primo SUV urbano elettrico

Bentley, da sempre simbolo di lusso e innovazione, guarda oltre il presente con la sua visione strategica Beyond100+, estesa fino al 2035.

Questa roadmap ambiziosa segna una nuova era nella mobilità di lusso, dove sostenibilità e tecnologia avanzata si fondono per ridefinire il concetto di auto di lusso. La svolta arriva con l’annuncio del primo SUV urbano di lusso totalmente elettrico, che sarà lanciato nel 2026, aprendo un nuovo segmento nel mercato globale. Con Beyond100+, Bentley si propone di ridefinire le sue credenziali ecologiche e la sua capacità di innovazione, ponendosi come pioniere nel segmento elettrico.

Verso il futuro con il primo SUV urbano elettrico

Il nuovo modello che Bentley prevede di lanciare nel 2026 non è solo un’auto elettrica; è un vero manifesto di lusso urbano, con dettagli pensati per chi vive la città con uno stile sofisticato e vuole contribuire a un futuro sostenibile. Realizzato interamente a Crewe, questo SUV urbano di lusso incarnerà il nuovo linguaggio stilistico e tecnologico di Bentley, con un design audace e un propulsore completamente elettrico. La scelta di un SUV urbano rispecchia le esigenze di un pubblico moderno, attento alla mobilità sostenibile senza rinunciare a comfort e prestigio.

Una visione strategica oltre il 2030

Bentley ha iniziato il suo percorso verso la sostenibilità alcuni anni fa con Beyond100, ma Beyond100+ rappresenta una risposta ancora più ambiziosa alle nuove sfide del mercato e della regolamentazione. Con una programmazione che arriva fino al 2035, Bentley prevede di lanciare un nuovo modello elettrificato ogni anno, alternando tra plug-in hybrid e completamente elettrici. La casa britannica mira a offrire un’intera gamma di veicoli elettrici entro il 2035, superando le aspettative in termini di innovazione e rispetto ambientale.

Frank-Steffen Walliser, Presidente e CEO di Bentley Motors, ha dichiarato: “Beyond100+ diventa la nostra via maestra mentre estendiamo le nostre ambizioni e strategie oltre il 2030, mantenendo il nostro obiettivo per un futuro decarbonizzato e rafforzando le nostre credenziali come creatori britannici di automobili straordinarie.”

Un impegno per la sostenibilità: La “Fabbrica dei Sogni” a crewe

L’investimento nella sede storica di Crewe è al centro della visione Beyond100+. Bentley sta trasformando il sito in una “Fabbrica dei Sogni” digitale e flessibile, una struttura avanzata che abbraccia l’elettrificazione come parte del più grande piano di investimenti autonomi della casa. Crewe, già sede delle gamme Bentley come la Continental e la Flying Spur, sarà completamente rinnovata per adattarsi alla produzione di veicoli elettrici. Questa fabbrica, certificata a zero emissioni, mira a diventare il fulcro della nuova era produttiva di Bentley, integrando soluzioni ecologiche che riflettono il crescente impegno del marchio verso un’industria automobilistica sostenibile.

Innovazione continua e l’evoluzione dei modelli

In attesa del SUV urbano elettrico, Bentley continuerà a evolvere le sue attuali gamme plug-in hybrid, garantendo un ciclo di vita esteso fino al 2035. La casa britannica ha già interrotto la produzione del suo iconico motore W12, una scelta che sottolinea la volontà di allinearsi agli obiettivi di riduzione delle emissioni. I modelli Continental GT coupé, Convertible e Flying Spur saranno disponibili esclusivamente con propulsori ibridi, dando inizio a una nuova fase della mobilità di lusso.

Una nuova era per l’auto di lusso

La Beyond100+ è molto più di una strategia; è una trasformazione radicale della filosofia Bentley, che mira a conciliare eleganza e sostenibilità. Con questo approccio, il marchio non solo evolve in termini di prodotto, ma stabilisce un nuovo standard nella produzione di veicoli di lusso. La transizione verso un futuro totalmente elettrico non è solo un obiettivo strategico ma un’opportunità per Bentley di riaffermare il suo impegno verso un mondo più pulito, offrendo veicoli di classe che rispettano l’ambiente.

Il Futuro è oggi con Beyond100+

Bentley si pone come un leader nel ridefinire la mobilità di lusso del futuro, con una gamma che sarà completamente elettrica entro il 2035. Beyond100+ non è solo un piano, ma un viaggio verso una nuova era dell’automobile di lusso, in cui tradizione e innovazione si incontrano per dare vita a un’esperienza di guida senza pari. Bentley invita i suoi clienti a essere parte di questo viaggio, con l’impegno di creare auto straordinarie che rispondano alle esigenze di un pubblico sempre più consapevole e attento al futuro.