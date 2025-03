Bmw Group Design porta al Salone del Mobile 2025 l’installazione “Vibrant Transitions”

Dall’8 al 13 aprile 2025, nel cuore di Milano, lo storico Palazzo Borromeo d'Adda si trasformerà in uno spazio immersivo dedicato al futuro della mobilità, dove BMW Group Design presenterà l’installazione “Vibrant Transitions”.

Una visione multisensoriale, suddivisa in tre percorsi interconnessi, pensata per mettere in luce l’evoluzione del design automobilistico e la crescente centralità della personalizzazione nell’esperienza di guida. BMW e MINI si fondono in un racconto fluido, tra materiali, colori, luci e sonorità capaci di rappresentare la nuova frontiera della mobilità.

Il Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, ha evidenziato come il progetto nasca per raccontare la mobilità come espressione della libertà individuale. Secondo Di Silvestre, “Vibrant Transitions” è un invito a vivere il design come forma di esperienza personale, un percorso in cui ogni visitatore può decidere da dove iniziare, immergendosi in ambienti che interpretano il cambiamento con entusiasmo e apertura.

L’installazione celebra l’integrazione tra design analogico e digitale, enfatizzando l’interconnessione tra elementi fino a ieri considerati separati. Secondo Adrian van Hooydonk, Head of BMW Group Design, il progetto rappresenta l’impegno del Gruppo a “creare esperienze emozionali e coinvolgenti” in cui geometria, suono, luce e materiali danno forma a un’estetica evolutiva e coinvolgente.

Nel cuore dell’installazione troviamo il nuovo BMW Panoramic iDrive, una rivoluzione digitale che rappresenta la sintesi tra innovazione tecnologica e design intuitivo. I visitatori potranno interagire con questa tecnologia all’interno di una galleria sensoriale, tra superfici tattili, luci scenografiche e suggestioni acustiche.

Accanto al nuovo sistema di comando, debutta la BMW X3 “Designer’s Choice”, un’anteprima che anticipa un nuovo colore esterno e un allestimento esclusivo, pronto a entrare in produzione da luglio. Verniciata in Frozen Tanzanite Blue, questa versione esprime eleganza e sportività, sottolineate da materiali premium e un’attenzione sartoriale ai dettagli.

MINI si distingue con la sua area dedicata “Neon Garden City”, dove la nuova MINI Cooper Electric e il concept BMW CE 02 by MINI Design interpretano il linguaggio urbano e sostenibile con colori brillanti e una forte personalità. Elementi visivi, tessuti e grafiche parlano il linguaggio delle nuove generazioni, tra estetica e funzionalità. Le due ruote incontrano il DNA MINI in una versione colorata, elegante e completamente elettrica dello scooter CE 02.

Con “Vibrant Transitions”, il BMW Group si posiziona come interprete audace del futuro del design automobilistico, in un momento in cui la personalizzazione diventa centrale e la mobilità elettrica si fonde con arte, cultura e stile di vita. Il Salone del Mobile si conferma quindi vetrina ideale per mostrare al pubblico come mobilità e creatività possano camminare insieme, verso un futuro sostenibile e ricco di emozioni.