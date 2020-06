BMW e Mercedes sospendono la collaborazione per la guida autonoma

BMW Group e Mercedes-Benz AG decidono di sospendono temporaneamente la loro collaborazione per lo sviluppo della tecnologia di prossima generazione per la guida automatizzata. Dopo un'attenta revisione, le due società hanno raggiunto un accordo reciproco e amichevole per concentrarsi sui loro percorsi di sviluppo esistenti, che possono anche includere la collaborazione con partner attuali o nuovi. Entrambi desiderano esplicitamente sottolineare che la cooperazione potrebbe essere ripresa in un secondo momento e che l'approccio alla base delle due organizzazioni in materia di sicurezza e vantaggi per i clienti nel campo della guida automatizzata rimane altamente compatibile.

BMW Group e Mercedes-Benz AG lavorano entrambi separatamente sulle generazioni attuali per la guida altamente automatizzata e in passato hanno realizzato importanti progressi in questo campo. Tuttavia, BMW Group e Mercedes-Benz AG non sono stati in grado di discutere approfonditamente e parlare con i fornitori delle tabelle di marcia per la tecnologia fino alla firma del contratto l'anno scorso. In questi colloqui - e dopo un'attenta revisione - entrambe le parti hanno concluso che, alla luce delle spese connesse alla creazione di una piattaforma tecnologica condivisa, nonché delle attuali condizioni economiche e commerciali, i tempi non sono adatti per un'attuazione efficace della collaborazione.

"Abbiamo sistematicamente sviluppato ulteriormente la nostra tecnologia e la nostra piattaforma scalabile con partner come Intel, Mobileye, FCA e Ansys", ha affermato Klaus Fröhlich, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG, responsabile dello sviluppo. "La nostra attuale generazione tecnologica offre un potenziale molto forte e sostenibile: con sensori e capacità di elaborazione estremamente potenti, il nostro robusto sistema modulare ci mette in una posizione eccellente per offrire ai nostri clienti ciò di cui hanno bisogno per molti anni."

Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG; responsabile della ricerca del gruppo Daimler e COO di Mercedes-Benz Cars: “La nostra esperienza completa molto bene quella del BMW Group, come hanno dimostrato le nostre collaborazioni di successo. Accanto alla decarbonizzazione, la digitalizzazione è un importante pilastro strategico per Mercedes-Benz. Per prepararci alle sfide future di un ambiente in rapido cambiamento, stiamo attualmente sondando anche altre possibilità con partner al di fuori del settore automobilistico."