BMW, obiettivi confermati: il marchio più resiliente alla pandemia

Nonostante gli effetti negativi causati dalla pandemia, il gruppo Bmw conferma le previsioni per il 2020, grazie a soprattutto alle buone performance del terzo trimestre. L’utile prima delle imposte nel terzo trimestre sale infatti a circa 2,5 miliardi di euro, quello sulle vendite al 9,4%, mentre il Free cash flow supera i 3 miliardi di euro.

Il margine EBIT per il segmento Automotive rimane nell’obiettivo stimato per i primi nove mesi del 2020. È quanto emerge dalla presentazione dei conti trimestrali del gruppo di Monaco di Baviera, che nel corso del terzo trimestre hanno potuto beneficiare della ripresa della domanda a livello europeo e dell'interessante portfolio di modelli offerti ai clienti. Allo stesso tempo, l'efficienza dei costi e la gestione della liquidità rimangono fattori decisivi per far fronte alle conseguenze della pandemia da Coronavirus nelle sue varie declinazioni geografiche.

“Le performance del terzo trimestre sottolineano la solidità operativa e la capacità del BMW Group di registrare buoni risultati in un ambiente difficile. Abbiamo migliorato gli utili del Gruppo rispetto all'anno scorso e siamo quindi sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per l'intero anno. Gestiamo le nostre operazioni quotidiane con accuratezza, tenendo conto delle fluttuazioni regionali della domanda, e siamo in grado di rispondere alle mutevoli situazioni del mercato in qualsiasi momento", ha commentato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW.

Nonostante il difficile contesto di mercato, il BMW Group continua ad investire nelle tecnologie più moderne e a sviluppare le proprie competenze. Come annunciato in precedenza, il BMW Group intende investire più di 30 miliardi di euro in ricerca e sviluppo entro il 2025 con l'obiettivo di estendere la sua posizione di leader nel settore dell’innovazione. Nel periodo da gennaio a settembre, le spese in Ricerca e Sviluppo del BMW Group sono state pari a 4.140 milioni di euro rimanendo quindi ad un livello elevato (nel 2019: 4.247 milioni di euro; -2,5%), incluse le spese per i futuri modelli elettrificati e i kit modulari per i veicoli elettrici. Il BMW Group continua ad accelerare la sua corsa alla mobilità elettrica. Tutti e quattro gli stabilimenti automobilistici tedeschi produrranno veicoli completamente elettrici nel prossimo futuro. Il secondo obiettivo strategico del BMW Group è la sostenibilità. Durante la pandemia da Coronavirus, il Consiglio di Amministrazione ha fissato alcuni ambiziosi obiettivi a lungo termine. Innanzitutto, il BMW Group intende ridurre le emissioni di CO2 fino al 2030 - per la prima volta lungo l'intero ciclo di vita dei suoi prodotti - dalla supply chain, al processo di produzione fino alla fase finale di ogni veicolo. Fino al 2030, le emissioni di CO2 per veicolo dovranno essere ridotte in modo significativo di almeno un terzo rispetto ai livelli del 2019. Ad esempio, le emissioni di CO2 dei veicoli del BMW Group durante il loro ciclo di vita dovranno essere ridotte del 40% per ogni chilometro percorso.

La chiave per raggiungere questo obiettivo è una strategia di prodotto di vasta portata che promuove in modo massiccio la mobilità elettrica. Nei prossimi dieci anni, il BMW Group prevede di avere oltre sette milioni di veicoli elettrificati sulle strade di tutto il mondo - due terzi dei quali saranno modelli completamente elettrici. Il BMW Group è già un produttore leader di veicoli elettrificati. Entro la fine del 2021, il Gruppo offrirà cinque automobili completamente elettriche prodotte in serie sotto forma di BMW i3, MINI Cooper SE, BMW iX3, BMW iNEXT e BMW i4. La prossima generazione della BMW Serie 7 segnerà il raggiungimento di un’altra importante pietra miliare. Il modello di punta del marchio BMW sarà disponibile con tutte e quattro le varianti di trasmissione: completamente elettrica, ibrida plug-in, diesel e benzina e, per la prima volta, un modello BEV completamente elettrico. Entro il 2023, il BMW Group intende mettere su strada 25 modelli elettrificati - 13 dei quali sono versioni completamente elettriche.