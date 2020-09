Free2Move e Citroen conquistano Parigi con la Ami 100% eletric

Citroen Ami – 100% ëlectric, si unirà alla flotta parigina Free2Move a partire da metà settembre. Un centinaio di Ami – 100% ëlectric saranno a breve disponibili in carsharing nelle strade della capitale. Ami sta dando un contributo all’ambiente per facilitare la mobilità urbana e riconciliare cittadini e automobili. L’arrivo in carsharing sarà l’occasione di scoprire le decorazioni uniche «Ami Paris» e tutte le potenzialità di Ami, soluzione di mobilità accessibile a tutti, 100% elettrica, 2 posti, ultra-compatta, maneggevole, protettiva, che facilita la vita in città.

Citroën ha voluto dare il massimo risalto al lancio di Ami. Per questo, Citroën e Free2Move, in collaborazione con l’agenzia Traction (groupe BETC), lanciano l’operazione «Ami Paris» e mettono al servizio dei cittadini di Parigi una flotta di veicoli diversa da qualsiasi altra. Questa operazione urbana, unica nel suo genere, fornisce l’occasione di scoprire Ami in maniera originale.

L’idea «Ami Paris» è nata osservando la realtà. Soprattutto per chi non ci vive, si tende a pensare che Parigi sia un’unica città, omogenea, composta da grandi boulevards Haussmaniani, ma la realtà è ben diversa. Ed è solo quando sono all’estero che i suoi abitanti dicono di vivere a Parigi. Tra di loro, difficilmente dicono di vivere in un arrondissement: i parigini vivono e affermano di vivere in un quartiere.

Pigalle, Montmartre, Belleville, Saint-Germain des Prés, le Marais... Per omaggiare i quartieri parigini, 20 Ami – 100% ëlectric sono state decorate con i colori di 20 quartieri iconici della capitale. Il design di questi 20 veicoli unici è stato immaginato grazie ai racconti e agli aneddoti dei loro abitanti. Chi può raccontare Parigi meglio di coloro che ci vivono da anni?

Tra questi 20 “ambassadors”:

David Twose , pittore di Montmartre , dipinge con passione la sua musa Parigi.

Maria Romualdo, custode di edifici a Pigalle da 32 anni, conosce a fondo questo quartiere e lo ha visto evolversi nel quartiere alla moda che è oggi.

Francis Bonneau, direttore di sala al "Deux Magots", non vive nel 6° arrondissement ma ha lavorato in diverse strutture rinomate a Saint-Germain-des-Prés e quindi conosce perfettamente i suoi abitanti.

Martine Fabrègue, lavora nell'ostello della gioventù "Les Piaules" a Belleville; accoglie i turisti curiosi e li invita a scoprire il fascino di questo quartiere popolare, aperto e gioioso.

, lavora nell'ostello della gioventù “Les Piaules” a ; accoglie i turisti curiosi e li invita a scoprire il fascino di questo quartiere popolare, aperto e gioioso. Danny Levaux, marinaio fin dall'infanzia su imbarcazioni commerciali e capitano per 10 anni su battelli, in particolare sul River Palace ormeggiato sul molo André Citroën, accompagna i turisti a Parigi navigando sulla Senna con partenza dal quartiere Javel nel 15° arrondissement, polmone verde vicino al fiume.

Questo lancio sarà accompagnato da una campagna social media geolocalizzata al 100% a Parigi, composta da mini-film digitali che raccontano le storie dei parigini che hanno partecipato allo sviluppo dei design.

Con la app Free2Move, il cliente ha la possibilità di prenotare in tempo reale l'Ami a lui più vicina per alcuni minuti, alcune ore o per l’intera giornata. Sotto casa o all'angolo della strada, Ami è disponibile nelle città di Parigi, Issy-Les-Moulineaux, Vanves, Sèvres e Saint Cloud, Saint Mandé, Boulogne-Billancourt e Bois de Vincennes (Lac Daumesnil + Zoo). E per garantire di viaggiare in sicurezza e in serenità, i team Free2Move effettuano la manutenzione e la ricarica dei veicoli quotidianamente.