Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, di serie il cavo di ricarica da 7,4 KW

Apopena arricata sul italiano SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, il SUV ibrido plug-in più confortevole e più modulabile del suo segmento che offre una grande versatilità di utilizzo: modalità 100% elettrica per tutti i giorni con 55 km di autonomia (fino a 135 km/h) e zero emissioni di CO 2 ; modalità termica per i lunghi tragitti e modalità ibrida per combinare i vantaggi delle due motorizzazioni. Con la sua motorizzazione ibrida ricaricabile offre 225 CV di potenza complessiva, unisce tecnologia e prestazioni dinamiche di altissimo livello, per un piacere di guida estremo.

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in offre un’esperienza di comfort ai massimi livelli grazie all’isolamento fornito dai vetri anteriori stratificati, alle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® (Progressive Hydraulic Cushions®) e ai sedili Advanced Comfort, a cui aggiunge tutto il piacere della guida fluida e silenziosa in modalità 100% elettrica.

Nella sua versione plug-in Hybrid si conferma Best In Class per modularità con i 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, oltre al volume del bagagliaio fino a 600 litri, valore record nella sua categoria.

Offre 20 funzioni di assistenza alla guida al servizio della sicurezza e del benessere a bordo, a cui aggiunge un ecosistema tecnologico completo pensato per agevolare la vita quotidiana e che include la gestione automatica delle modalità di guida, la ricarica semplificata e programmabile, interfacce intuitive e un portale di servizi connessi dedicati.

Disponibile in due versioni, Feel e Shine, SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in ha un carattere forte e audace. Robusto e protettivo, tipicamente SUV, dispone di un’ampia possibilità di personalizzazione, con dettagli specificamente pensati per valorizzare la modalità di guida ibrida.

A partire da metà ottobre, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in offre di serie sull’allestimento FEEL i proiettori anteriori Eco LED con luci diurne a LED e indicatori di direzione a LED con fari effetto 3D. I nuovi proiettori enfatizzano ulteriormente il carattere del frontale e nel contempo aumentano la sicurezza alla guida, grazie alla maggior potenza del fascio luminoso. Nessuna variazione interessa l’allestimento SHINE, che mantiene di serie i Fari Full LED.

Grazie alla sua tecnologia ibrida plug-in, SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in è in grado di accedere liberamente alle zone soggette a restrizioni di emissioni o ai centri urbani offrendo 55 km di autonomia in modalità 100% elettrica, senza però impedire i tragitti più lunghi. Offre dunque un nuovo invito al viaggio per gli automobilisti: un viaggio senza stress, sereno e rilassante.

La batteria del motore elettrico, da 13,2 kWh, è di tipo Alta Tensione 200 V agli ioni di Litio e si ricarica facilmente, in tempi rapidi: con una presa domestica standard, la batteria si ricarica in una notte, tra 4 ore (con presa 14 A di tipo Green’up™ Legrand) e 7 ore (con presa standard). Con una Wall Box da 32 A e cavo da 7,4 kW, la ricarica della batteria richiede meno di 2 ore.

Per seguire visivamente il processo di ricarica, viene fornito immediato riscontro da due LED colorati inseriti nello sportellino di ricarica. La ricarica può anche essere aggiornata dall'applicazione My Citroën, da cui è inoltre possibile impostare (in aggiunta al TouchPad 8”) la ricarica programmata o differita, per sfruttare ad esempio le fasce orarie con tariffa ridotta.

L’equipaggiamento di serie di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in offre il cavo di ricarica T2 per presa domestica che, abbinato al caricatore OBC 3kW, consente di completare la ricarica in una notte, tra 4 ore (con presa 14 A di tipo Green’up™ Legrand) e 7 ore (con presa standard).

A partire da metà ottobre, l’equipaggiamento di serie di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in offre inoltre il cavo di ricarica T3 monofase da 7,4 kW con custodia dedicata, con cui la ricarica si completa in meno di due ore, utilizzando una Wall Box da 32 A e il caricatore opzionale OBC (On Board Charger) 7kW monofase.