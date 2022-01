Citroen: la #C3Rally2Family ritorna a Monte Carlo

Dopo una stagione segnata dalla conquista di un titolo mondiale nel WRC3 e da vari titoli nazionali vinti in tutto il mondo.

La "best-seller" per la competizione clienti di Citroën Racing inizia la stagione del Campionato del Mondo Rally 2022 con la gara di apertura del WRC, l'iconico Rally di Monte Carlo.

Sin dal suo debutto nel Rally nel 2017, la C3 Rally2 ha beneficiato delle competenze ingegneristiche dei tecnici di Citroën Racing, ottimizzando le sue prestazioni e raggiungendo 69 vittorie assolute nel 2021. Risultati che dimostrano la crescente popolarità della C3 Rally2 e l'entusiasmo dei piloti per questa vettura.

Campione WRC3 nel 2021, Yohan Rossel ritorna per una campagna internazionale nel WRC2 con una C3 Rally2 gestita dal team PH Sport. Dopo il Rally di Monte Carlo, il pilota francese - quattro volte vincitore con la C3 Rally2 - gareggerà in Portogallo, Croazia, Sardegna, nell'ottava prova della stagione (che è ancora da decidere), Grecia e Catalogna, l'ultima prova del suo programma WRC2.

Vincitore del Rally del Rouergue e del Rally di Catalogna WRC2 al volante della C3 Rally2 nel 2021, Eric Camilli si è impegnato in un programma completo nel WRC2 disputando sei manche del calendario WRC con il team SaintéLoc. Il pilota di Nizza, che ha già vinto la categoria RC2 al Rally di Monte Carlo 2020 con la C3 Rally2, e che ha ottenuto il terzo posto nella classica monegasca lo scorso inverno, vorrebbe iniziare al meglio la sua stagione con le prove speciali nelle Alpi francesi.

Dopo una brillante conclusione della stagione 2021 con le vittorie nel Rally del Condroz in Belgio e la finale della Coppa Rally di Francia a Châteauroux al volante della C3 Rally2, Stéphane Lefebvre non poteva mancare al leggendario Rally di Monte Carlo. Fiducioso al volante della C3 Rally2, che conosce bene, Lefebvre ritorna con la squadra DG Sport e spera di ottenere un buon risultato a Monaco, prima di partecipare ai Rally di Croazia, Portogallo e Sardegna nel WRC2. Altre gare potrebbero aggiungersi al suo programma.

L'americano Sean Johnston, che guida una C3 Rally2 dal 2020, torna al Rally di Monte Carlo per la terza volta dopo aver vinto nella categoria RC4 nel 2020. Johnston, che gareggerà con una C3 Rally2 del team SaintéLoc, mira a ad assicurarsi un programma WRC2 completo quest'anno.

Le recenti sessioni di test con le squadre tecniche di Citroën Racing hanno permesso ai piloti di confermare la loro fiducia nella C3 Rally2, dotata degli ultimi sviluppi sulla culla anteriore, e di mettere a punto le regolazioni specifiche per il Rally di Monte Carlo.

I PROTAGONISTI

Didier Clément, Responsabile Competizione Clienti Citroën Racing «Con 69 vittorie nel 2021, la Citroën C3 Rally2 ha dimostrato le sue prestazioni e la sua versatilità su alcune delle strade più impegnative in Europa, America Latina e Asia. Le nostre equipe tecniche lavorano senza sosta per garantire che i piloti della #C3Rally2Family possano beneficiare delle migliori soluzioni per lottare per le posizioni di testa. Le recenti evoluzioni apportate all'avantreno per ottimizzare la motricità permetteranno ai nostri piloti di sfruttare tutto il potenziale della C3 Rally2. Yohan, Eric, Stéphane e Sean approfitteranno delle strade del Rally di Monte Carlo per distinguersi nella classe WRC2 contro una concorrenza molto forte.»

Yohan Rossel, pilota della C3 Rally2 PH Sport nel WRC2 «Sono molto contento di continuare nel Campionato del Mondo Rally con Citroën Racing. Il titolo WRC3 è stato un traguardo molto importante e ora farò del mio meglio per costruire quel risultato nel WRC2 con un programma di sette rally. Il Rally di Monte Carlo è senza dubbio il rally più impegnativo della stagione e ho curato moltissimo la mia preparazione per essere pronto per questa gara. Quest'anno, sono tornato con PH Sport, la squadra che mi ha aiutato a vincere il titolo del campionato francese con la C3 Rally2 nel 2019. Spero di approfittare della mia esperienza al Rally di Monte Carlo per ottenere un buon risultato e iniziare il mio programma WRC2 su una buona base.»

Eric Camilli, pilota della C3 Rally2 SaintéLoc nel WRC2 «Non vedo l'ora di correre di nuovo con Citroën Racing e SaintéLoc Racing nel WRC2. Torno in una squadra che conosco bene e in una formidabile C3 Rally2 con la quale ho vinto la classe WRC2 al Rally di Catalogna lo scorso ottobre. Ho la fortuna di partecipare ad un programma completo nel WRC2. Sappiamo che sarà una stagione dura e molto combattuta. Il primo appuntamento dell'anno, il Rally di Monte Carlo, è il mio evento di casa. I miei preparativi sono stati meticolosi, senza trascurare alcun dettaglio, in modo da poter essere pronto fin dalle prime speciali.»

Stéphane Lefebvre, pilota della C3 Rally2 DG Sport nel WRC2 a Monte Carlo «DG Sport e Citroën Racing mi danno l'opportunità di rientrare nel Campionato del Mondo Rally WRC2 partecipando al Rally di Monte Carlo con la C3 Rally2. Non vedo l'ora di tornare a correre in un rally che non ho più disputato dal 2017 e spero di ottenere una buona prestazione in quest'evento leggendario. Sarò in grado di lottare per ottenere il meglio con una C3 Rally2, che è molto efficiente con le sue nuove evoluzioni.»

Sean Johnston, pilota della C3 Rally2 SaintéLoc nel WRC2 a Monte Carlo «Io e il mio co-pilota Alexander Kihurani siamo impazienti di tornare a questo rally leggendario e affrontare le prove speciali molto selettive del Rally di Monte Carlo. Dopo un'edizione 2021 difficile, in particolare perché ero appena guarito dal Covid, mi sono preparato molto bene per ritornare al volante della C3 Rally2 di SaintéLoc e affrontare il rally in condizioni migliori. Il mio programma WRC l'anno scorso mi ha permesso di migliorare l'esperienza al volante della C3 Rally2, soprattutto su asfalto. Ho l'intenzione di approfittare di tutta questa esperienza su strade molto impegnative prima di finalizzare il mio programma nel WRC2.»

Scheda tecnica C3 Rally2

Telaio: Scocca rinforzata con rollbar a gabbia multipoint saldata.

Motore: Citroën Racing 1,6 litri Turbo a iniezione diretta - Flangia FIA 32mm. Potenza massima: 282 CV a 5.000 giri/min.

Coppia massima: 420 Nm a 4.000 giri/min.

Cambio: Sadev Sequenziale a 5 rapporti più retromarcia, comando manuale.

Differenziali: anteriore e posteriore meccanici autobloccanti.

Freni anteriori: a disco autoventilati, 355mm (asfalto) e 300mm (terra), pinze Alcon a 4 pistoni.

Freni posteriori: a disco autoventilati, 355mm (asfalto) e 300mm (terra), pinze Alcon a 4 pistoni.

Freno a mano: comando idraulico.

Sospensioni: Tipo Mcpherson.

Ammortizzatori: Reiger regolabili a tre vie (compressione ed estensione a bassa e alta velocità).

Lunghezza: 3.996 mm.

Larghezza: 1.820 mm.

Passo: 2.567 mm.

Carreggiate: 1.618 mm (anteriore e posteriore).

Serbatoio: 81 litri.

Peso: 1.230 kg minimo (come da regolamento) - 1.390 kg con l’equipaggio (come da regolamento).

Kit 2021 disponibile per tutte le C3 Rally2.

Kit asfalto e terra disponibili.

Kit optional possibili al momento dell’ordine.