Citroen lancia “ecobonus rottamazione”

Con all’approvazione della Legge di Bilancio 2021, a partire dal 1 gennaio 2021 entrano in vigore importanti disposizioni relative al settore auto. Le principali novità includono: il rinnovo dell’extrabonus per i veicoli fino a 60 g/Km di CO 2 ; l’introduzione di una terza fascia di incentivi per le autovetture con emissioni tra 61 e 135 g/km (ciclo WLTP) a fronte di rottamazione obbligatoria; l’adeguamento dell’ecomalus ai valori del ciclo di omologazione WLTP; incentivi per i veicoli commerciali leggeri; dilatazione delle tempistiche per la rottamazione delle autovetture ai fini dell’ottenimento dell’ecobonus.

La Marca Citroën, da sempre vicina alle persone e ispirata dalle loro esigenze, a gennaio lancia “ECOBONUS ROTTAMAZIONE”, l’iniziativa che estende gli incentivi al 100% della sua gamma.

Un’operazione che rappresenta un aiuto concreto nei confronti degli italiani, per accompagnarli al meglio e nella massima serenità nell’acquisto di un nuovo veicolo Citroën. Qualunque sia l’esigenza di mobilità del cliente, Citroën garantisce i benefici degli incentivi, senza alcuna eccezione e senza limiti di CO 2 , per tutti i suoi modelli in gamma.

Per quanto riguarda le autovetture, gli incentivi Citroën riguardano tutti i modelli, a partire dalla piccola citycar Citroën C1 fino alla grande monovolume in grado di ospitare 9 persone, Citroën SpaceTourer, passando dalla best seller Citroën C3, da Nuova Citroën C4, fino alla gamma SUV, composta da SUV Citroën C3 Aircross e SUV Citroën C5 Aircross.

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, per la prima volta, sono previsti incentivi per l’acquisto di veicoli nuovi di categoria N1 o autoveicoli speciali di categoria M1, differenziati in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV.

Grazie a questa importante disposizione, in caso di acquisto di Veicoli Commerciali Citroën, anche con motorizzazioni termiche, la Marca rafforza i vantaggi della rottamazione per veicoli ante Euro 4 offrendo un incentivo complessivo fino a 17.000 euro. Un’iniziativa molto vantaggiosa che riguarda tutti i modelli, da Citroën Berlingo, a Citroën Jumpy, fino a Citroën Jumper.

L’offerta Citroën pensata per la clientela Business si completa con la gamma di vetture trasformate autocarro N1, che beneficiano ugualmente degli incentivi statali riservati a questa tipologia di veicoli: Nuova C3, SUV C3 Aircross, SUV C5 Aircoss, C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer, Berlingo e SpaceTourer.

Citroën rinnova inoltre l’Ecobonus anche per tutti i modelli della sua gamma elettrificata: un’offerta di veicoli ampia e diversificata, composta sia da vetture che da veicoli commerciali, con cui la Marca risponde alle nuove esigenze di mobilità. Ad iniziare da SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, il Silent Urban Vehicle in classe ë-Comfort. Primo modello ibrido plug-in dell’offensiva elettrica di Citroën, abbina tutti i vantaggi di una guida 100% elettrica per gli spostamenti quotidiani con 55 km (*) di autonomia (ciclo WLTP) alla versatilità e all'autonomia del motore termico per i viaggi più lunghi, unendo i vantaggi delle due motorizzazioni in modalità ibrida. Riferimento nel suo segmento per modularità a bordo, offre un comfort ai massimi livelli amplificato da un’esperienza di guida fluida e silenziosa, in totale serenità, in un ambiente ovattato, senza rumore o vibrazioni a bordo.

Al suo fianco, ë-SpaceTourer, la versione 100% elettrica del monovolume SpaceTourer, che offre la scelta della lunghezza per ospitare a bordo fino a 9 persone, un abitacolo ultra-modulare, 15 tecnologie per una guida serena e l'altezza di 1,90 m che consente l'accesso a tutti i parcheggi. La modalità ë-comfort conferisce a ë-SpaceTourer una grande fluidità di movimento e un comfort di guida amplificato dall'assenza di rumore e di vibrazioni. Disponibile con 2 livelli di autonomia (fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP), soddisfa le esigenze di tutti e consente la libertà di accesso alle zone a traffico limitato.

L’offerta di autovetture elettrificate si rafforza con Nuova Citroën ë-C4 – 100% ëlectric, vettura compatta di nuova generazione che offre una mobilità elettrica, tecnologica e moderna, al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo. Dotata di motorizzazione elettrica con zero emissioni di CO 2 , Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric offre 350 km (*) di autonomia (ciclo WLTP) e un’esperienza di mobilità in classe ë-Comfort, amplificata dalla silenziosità, dalla fluidità di marcia e dal piacere di guida.

Per quanto riguarda i Veicoli Commerciali elettrificati, Nuovo ë-Jumpy, può beneficiare di un contributo fino a 14.000 euro. Eletto “International Van of the Year 2021”, la versione elettrica di Jumpy è un’importante novità che rappresenta la soluzione pratica e adatta alle esigenze dei professionisti. Offre grande versatilità di utilizzo grazie alla sua autonomia fino a 330 km (nel ciclo di omologazione WLTP) e la possibilità di accedere liberamente alle zone urbane a traffico limitato, contribuendo inoltre a salvaguardare la qualità dell’aria e ottimizzare i costi di utilizzo.

Grazie all’operazione “ECOBONUS ROTTAMAZIONE”, Citroën dimostra ancora una volta il suo approccio da “people minded Brand” e la sua costante attenzione alle persone, in linea con la sua firma di Marca “Inspired by You”. Ognuno avrà così l’opportunità di mettersi al volante del veicolo desiderato della Marca del Double Chevron, qualsiasi esso sia, senza alcuna eccezione.