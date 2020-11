Citroen lancia il videocheck digitale

Citroen lancia anche il Italia VIDEOCHECK la soluzione adatta alle attuali sfide della società. Dal suo lancio nel gennaio 2019, il servizio VIDEOCHECK è stato implementato in Europa, Sud America ed è presente anche in Africa. Ora è disponibile in 30 Paesi, e 3.000 punti vendita. La sua diffusione è prevista anche in altri Paesi.

Ad oggi,

• Il 94% dei clienti è soddisfatto di questo servizio innovativo.

• Il 60% degli interventi addizionali da eseguire viene confermato dai clienti.

TRASPARENZA, VICINANZA E FIDUCIA

Oggi mantenere il legame di fiducia con i propri clienti è più essenziale che mai. VIDEOCHECK è un servizio innovativo utilizzato nel post vendita per gli interventi da eseguire in ​​officina. L'applicazione permette di realizzare un video del veicolo e inviarlo al cliente per una maggiore trasparenza. Il cliente conferma quindi gli interventi da eseguire in remoto. Ciò rappresenta un notevole risparmio di tempo per il cliente che non ha bisogno di spostarsi per confermare gli interventi sul proprio veicolo. Questa soluzione digitale consente alla Marca di mantenere trasparenza e vicinanza nei confronti dei propri clienti. La fiducia dei clienti verso i punti vendita si è pertanto rafforzata.

MODERNO E AFFIDABILE

VIDEOCHECK è uno strumento moderno e affidabile. È immediato e molto facile da usare. L'obiettivo di questo servizio è quello di rendere fluido e semplice il rapporto con il cliente. Il servizio VIDEOCHECK è al passo con i tempi e in linea con la digitalizzazione per cui tutto viene fatto online, tramite lo schermo di un computer o di uno smartphone.

Inoltre, in questo specifico periodo, in cui gli spostamenti sono limitati e il Cliente può avere difficoltà a recarsi dal suo Riparatore Autorizzato, VIDEOCHECK si rivela uno strumento particolarmente efficace per mantenere il contatto, anche a distanza, garantendo continuità nel servizio di assistenza.

Citroën sta sviluppando soluzioni per rimanere il più vicino possibile ai propri clienti. Come VIDEOCHECK, che è uno strumento importante, la Marca ha anche lanciato l'applicazione Citroën Advisor alla fine del 2014, il sito di recensioni online interattivo che è ora disponibile in 62 Paesi e ha un totale di oltre 400.000 recensioni. Citroën è stata la prima Casa Automobilistica a lanciare questo tipo di servizio.

Si aggiungono anche altre soluzioni adottate dai Riparatori Autorizzati Citroën per garantire un’assistenza completa anche “a distanza”, che includono l’Appuntamento online, per prenotare via web qualsiasi intervento e servizio, e il “Pick up & Delivery Service” con cui la vettura del Cliente viene ritirata da un addetto direttamente presso il domicilio del Cliente, dove verrà riconsegnata al termine dell’intervento di manutenzione.

Tutti i servizi sono disponibili presso i Riparatori aderenti. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il proprio Riparatore di fiducia.