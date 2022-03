Citroën rinnova la flotta di AG2R Citroën Team

In qualità di sponsor co-partner di AG2R CITROËN TEAM, Citroën rinnoverà l'intera flotta con nuovi veicoli, tra cui la nuova ammiraglia Citroën, Nuova C5 X e Nuovo SUV C5 Aircross.

La nuova flotta sarà composta dai seguenti veicoli: Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, Nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-In e Citroën SpaceTourer. Questa è la prima volta che Citroën equipaggerà la squadra con Nuova C5 X. Questo passaggio a veicoli ibridi plug-in nella flotta è davvero significativo perché dimostra pienamente l'approccio innovativo di Citroën nella transizione energetica verso una mobilità sostenibile.

La flotta delle vetture a disposizione della squadra è fondamentale per gli spostamenti di tutto il team. Tra i prerequisiti più importanti che devono avere le vetture, vi è lo spazio a bordo, necessario per trasportare tutto ciò che serve, dalle apparecchiature radio all’abbigliamento di ricambio, gli elmetti, le borracce ed i rifornimenti per i corridori, le biciclette e le relative parti di ricambio come le ruote di scorta e tutti gli attrezzi necessari per effettuare eventuali interventi di manutenzione. In media, per ogni gara, una vettura trasporta fino a sette bici da corsa sul tetto.

Nuova C5 X e Nuovo SUV C5 Aircross rappresentano il top della gamma Citroën e sono due vetture che incarnano efficienza e affidabilità. Sono in grado di garantire la mobilità di tutto il team, sia durante le gare che durante gli allenamenti, su ogni tipo di terreno, offrendo tutti quegli elementi che sono fondamentali per la squadra, tra cui un comfort di riferimento, spazio a bordo, accessibilità e capacità di carico, le tecnologie più avanzate al servizio della sicurezza, nonché motorizzazioni efficienti e rispettose dell’ambiente.

Citroën sostiene con forza la mobilità sostenibile e crede che debba essere accessibile a tutti. Citroën è impegnata a elettrificare la sua gamma entro il 2025 con veicoli elettrici o ibridi plug-in. Sviluppando diversi approcci alla mobilità, Citroën vuole garantire libertà di movimento alle persone e dimostrare che la marca ha veramente a cuore il benessere delle persone.

A partire da maggio 2022, 10 Nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-in saranno fornite all’AG2R CITROËN TEAM.

Svelata nel 2021, Nuova Citroën C5 X è l’ammiraglia della Marca che esprime audacia e innovazione ai massimi livelli, per un’esperienza di viaggio nella totale serenità. Lo stile di Nuova C5 X incarna perfettamente la filosofia Citroën. Questa vettura risponde perfettamente a tutte le esigenze del team in termini di comfort, spazio a bordo, prestazioni e fluidità di guida, e dimostra l'impegno di Citroën nella transizione energetica verso una mobilità sostenibile. Nuova Citroën C5 X offre un'autentica serenità a bordo, grazie al massimo comfort offerto dal programma Citroën Advanced Comfort®, con uno spazio interno dallo stile lounge, le nuove sospensioni attive Citroën Advanced Comfort® e i sedili Advanced Comfort®. Il bagagliaio offre un generoso volume di carico fino a 545 litri, che arriva a 1.640 litri quando i sedili della seconda fila sono ripiegati. Questo è un reale vantaggio per il team che deve trasportare un gran numero di oggetti ogni giorno. La sua tecnologia Hybrid Plug-In rende la vita più facile ai piloti e anche ai Direttori Sportivi, che in media trascorrono dalle 4 alle 6 ore al giorno in macchina.

La flotta si compone anche di 9 Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in e di e 7 Citroën SpaceTourer.

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross è in grado di rispondere perfettamente alle esigenze della squadra in termini di spazio a bordo, prestazioni, comfort e affidabilità. Rinnovato nello stile, esprime ancora più forza e dinamismo, grazie al suo nuovo design moderno e distintivo. Con il suo assetto rialzato, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross offre un’ottima visibilità, sia nelle lunghe percorrenze che in montagna sulle strade curvilinee più impegnative. Il confort a bordo è ai massimi livelli, assicurato dalle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi che filtrano le asperità del fondo stradale e dai sedili Advanced Comfort, ampi e confortevoli, capaci di garantire un confort posturale e dinamico anche dopo diverse ore di viaggio. Nuovo SUV Citroën C5 Aircross offre una modularità di riferimento grazie all’ampio bagagliaio e ai tre sedili posteriori individuali, della stessa ampiezza, ripiegabili a scomparsa e scorrevoli, per aumentare il volume del bagagliaio a seconda delle esigenze. La sua motorizzazione Hybrid Plug-In amplifica il benessere a bordo e rende l’esperienza di viaggio serena per tutto il team.

Citroën SpaceTourer è un Van moderno, versatile e funzionale, che offre un elevato livello di comfort. Nella versione XL (lunga 5,30 metri), ha un ampio bagagliaio che consente di trasportare tutto l’equipaggiamento necessario alla squadra e un abitacolo che ospita fino a 9 persone. Durante i trasferimenti, garantisce viaggi confortevoli grazie al programma Citroën Advanced Comfort, con cui è progettato e che riguarda diversi aspetti legati al benessere a bordo, tra cui i sedili, le sospensioni, l’illuminazione dell’abitacolo o i rivestimenti interni accoglienti. Offre le più avanzate tecnologie di assistenza alla guida, come il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, l'Active Safety Brake o l'Head Up Display. È un veicolo molto funzionale, con le porte laterali scorrevoli Hands Free, il lunotto posteriore apribile separatamente e numerosi vani portaoggetti. Si adatta a qualsiasi utilizzo e offre molto spazio a bordo, un ampio volume del bagagliaio e grande maneggevolezza.