Claire Fanget è nominata direttrice delle risorse umane di Renault

Claire Fanget entrerà a far parte del Comitato di Direzione della Marca Renault,

sotto la responsabilità di Fabrice Cambolive, COO della Marca Renault, riportando a François Roger, Direttore Risorse Umane, Ambiente di Lavoro e Organizzazione del Gruppo Renault.

Claire Fanget, 50 anni, ha conseguito un Master in Risorse Umane presso l’Università di Rouen, nel 1995. È entrata a far parte del Gruppo Renault nel 1996 e ha occupato diverse posizioni nella funzione Risorse Umane per gli stabilimenti produttivi.

A partire dal 2008, ha assunto la responsabilità di Direttrice delle Risorse Umane in vari settori dell’azienda.

Nel 2021, è stata nominata Direttrice delle Risorse Umane del Cluster Europa e della funzione Vendite e Marketing Renault Mondo.