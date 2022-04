Con Mégane E-Tech Electric la guida diventa un’esperienza nuova

Grazie alla frenata rigenerativa è possibile recuperare energia

Mettersi al volante della nuova Mégane E-Tech Electric significa vivere un’esperienza inedita per l’agilità della piattaforma CMF-EV, la motorizzazione dinamica, l’autonomia e la performance di ricarica.

Il Gruppo Renault ha lavorato molto anche sull’abitabilità e l’efficienza, senza tralasciare il comfort, ancora maggiore grazie al debutto del nuovo servosterzo elettrico.

Il rapporto di demoltiplicazione è stato fatto scendere a 12, il valore più basso del mercato, per proporre uno sterzo immediato e diretto. Ciò significa ottenere una risposta più veloce agli input del volante. Una precisione che incrementa la sensazione di sicurezza e di facilità delle manovre.

Il vantaggio è completato dalla presenza di un retrotreno multilink denominato Parallel Link, che insieme alla nuova colonna dello sterzo garantisce una miglior tenuta di strada.

Quindi, la batteria ultra- sottile da 110 mm permette di abbassare il baricentro del veicolo, addirittura -90 mm rispetto alla versione termica, favorendone l’agilità. La distribuzione del peso è equilibrata grazie all’integrazione della batteria sotto il pianale.

Un altro fiore all’occhiello della Mégane E-Tech Electric è la frenata rigenerativa ottimizzata che consente alla batteria di recuperare energia e di gestire al meglio l’autonomia indipendentemente dallo stile di guida. Attiva in modalità di guida D (Drive), si ricarica di energia cinetica in fase di decelerazione, per poi trasformarla in energia elettrica e stoccarla nella batteria. In questa maniera l’efficienza viene incrementata, così come l’autonomia del veicolo preservando, al tempo stesso, i freni.

Quattro sono le tipologie di frenata proposte, selezionabili tramite le apposite palette situate dietro al volante. Si parte dal livello 0, quindi nessuna, per arrivare al livello 3 che prevede il massimo recupero energetico e il freno motore ottimizzato per una guida urbana decisamente intuitiva. L’adattamento della frenata è immediato, il tutto a favore piacere di guida.