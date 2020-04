Coronavirus:Fondation PSA mobilitata al fianco di Fondation de France

"La crisi sanitaria che stiamo affrontando, ha messo in luce il ruolo cruciale della mobilità nel soddisfare i bisogni essenziali delle persone: accesso all’assistenza sanitaria, farmaci, prodotti per l’igiene e alimentari. La crisi sanitaria del Covid-19 ci colpisce tutti direttamente, e colpisce ancora di più le persone fragili e isolate. Messi di fronte alla portata delle esigenze di mobilità espresse da un grande numero di associazioni. Fondation PSA ha deciso di contribuire a questo fondo nazionale dedicato. Il suo Comitato di Esperti garantisce, su base giornaliera, la più corretta ed efficiente distribuzione dei fondi tra le varie associazioni” ha dichiarato Karine Hillaireau, General Delegate di Fondation PSA.

“Di fronte alle numerose sfide che affrontiamo e a quelle che dovremo affrontare nelle prossime settimane e mesi, una cosa è certa: mai nella nostra storia moderna abbiamo avuto così tanto bisogno di aiuto reciproco e solidarietà. L’aiuto fornito da Fondation PSA è molto prezioso in questo senso” sottolinea Axelle Davezac, Amministratore Delegato di Fondation de France.

Il Consiglio di amministrazione di Fondation PSA si è riunito in sessione straordinaria giovedì 2 aprile. Ha deciso di reindirizzare tutti i fondi previsti per i suoi inviti a presentare le proposte per il 2020 a beneficio delle soluzioni di mobilità di emergenza solidale a favore di: