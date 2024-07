CUPRA oltre l’automotive, nasce la partnership con la 37a Louis Vuitton America’s Cup

CUPRA continua a spingersi oltre il mondo dell’automotive, ispirandosi alla partnership con la 37a Louis Vuitton America’s Cup,

lanciando due collaborazioni chiave che mettono in luce lo spirito della competizione. Il marchio, sfidante e anticonvenzionale, estende la sua partnership con De Antonio Yachts e introduce la E23 Terramar, un’imbarcazione 100% elettrica ispirata alla nuova CUPRA Terramar. CUPRA ha inoltre presentato una nuova capsule collection in collaborazione con l’America’s Cup, una linea di abbigliamento e accessori che riflette la regata velica più prestigiosa al mondo.

“In CUPRA cerchiamo sempre di sfidare i limiti, di superare i confini e di ridefinire ciò che è possibile. Questi principi, uniti al nostro DNA da corsa, ci hanno portato a collaborare con l’America’s Cup, una competizione che non ha secondi posti e che rafforza il nostro impegno nei confronti dell’innovazione, del design e della sportività,” ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. “Ispirandosi a questa partnership, ma anche al mondo della vela e allo spirito mediterraneo, la nostra nuova CUPRA Design House ha creato collaborazioni e pezzi unici per dimostrare ancora una volta che la nostra passione va oltre l’automotive,” ha aggiunto.

Attraverso la CUPRA Design House, il marchio che sfida lo status quo ha creato un’edizione speciale della prima imbarcazione 100% elettrica di De Antonio Yachts, la E23 Terramar. Questa imbarcazione è ispirata alla CUPRA Terramar, il nuovo SUV sportivo del marchio e auto ufficiale della 37a America’s Cup, che rende omaggio al luogo di origine di CUPRA.

“CUPRA e De Antonio Yachts sono un binomio perfetto, entrambi siamo impegnati nel fornire i più alti livelli di sviluppo tecnologico e di prestazioni. Come marchi nati a Barcellona, siamo orgogliosi di collaborare con la Louis Vuitton America’s Cup per rendere la 37a edizione la più sostenibile della sua storia,” hanno dichiarato Marc de Antonio e Stan Chmielewski, co-fondatori e amministratori delegati di De Antonio Yachts. “L’E23 Terramar non solo incarna la nostra comune passione per il design contemporaneo, ma offre anche un’esperienza di navigazione potente ed emozionante grazie alla sua grande manovrabilità, al comfort e alla velocità,” hanno aggiunto.

La E23 Terramar abbraccia il DNA di CUPRA con dettagli di personalizzazione esclusivi e un design sorprendente che unisce sportività e raffinatezza. La palette di colori dello yacht, Pale Chrome Oxide, e i suoi materiali ricordano quelli della CUPRA Terramar, un’audace visione del futuro dei SUV creata per continuare a sfidare lo status quo. Come CUPRA, De Antonio Yachts vuole offrire un’esperienza di navigazione entusiasmante e dirompente, suscitando emozioni indimenticabili che nascono dal contatto tra il pilota, la barca e il mare. Il modello E23 è l’imbarcazione elettrica ufficiale della 37a Louis Vuitton America’s Cup e sarà utilizzata per trasportare gli ospiti durante l’evento.

L’imbarcazione è lunga 7,20 metri e larga 2,23 metri e può ospitare fino a 8 persone, compreso lo skipper. I foil integrati tra gli scafi dell’E23 Terramar forniscono una portanza aggiuntiva riducendo l’attrito durante l’avanzamento, migliorando l’autonomia e consentendo una velocità massima di 30 nodi. Il design esterno, unico nel suo genere, si distingue per le verniciature speciali, basate sul colore Enceladus Grey Matt, i dettagli tecnologici in rame e le grafiche e gli elementi iconici di CUPRA. I dettagli personalizzati degli interni includono una tappezzeria distintiva, un’illuminazione caratteristica e delle finiture uniche.

Nata dallo spirito mediterraneo del marchio e dal suo legame con il mare, CUPRA ha anche presentato la sua nuova capsule collection in collaborazione con l’America’s Cup. Questa nuova linea di abbigliamento incarna i valori condivisi da CUPRA e dall’America’s Cup e rafforza l’ambizione del marchio di andare oltre l’automotive, spinto dalla sua ossessione per il design.

“La 37a Louis Vuitton America’s Cup è una competizione per vincitori, senza secondi posti, che condivide il nostro spirito competitivo. La nostra partnership raggiunge ora una nuova tappa con la presentazione della capsule CUPRA Collection, creata in esclusiva dalla nuova CUPRA Design House e ispirata dal design all’avanguardia rappresentato dalle forme, dai colori e dalle texture del trofeo dell’America’s Cup, l’Auld Mug,” ha dichiarato Miguel Díez, Head of Commercial di CUPRA Design House.

Ispirata allo spirito dinamico della vela agonistica e ai valori dello stile di vita mediterraneo di Barcellona, la capsule CUPRA Collection riflette il motto “There is no second” per rappresentare il carattere sfidante del marchio. Combinando senza soluzione di continuità queste influenze con pezzi unici, la CUPRA Design House si è ispirata al mare e al carattere dell’America’s Cup Race per creare un equilibrio perfetto tra alte prestazioni e stile. I tessuti tecnici e impermeabili sono accostati con materiali sostenibili come il lyocell, presentati in una palette di colori basata sul colore Enceladus Grey, protagonista della nuova CUPRA Terramar.

La capsule collection sarà acquistabile presso selezionati CUPRA City Garages e CUPRA Garages e presso le CUPRA Fan Zones durante l’evento dell’America’s Cup, che si svolgerà tra agosto e ottobre 2024, e comprenderà i seguenti articoli: impermeabile sportivo, t-shirt, polo, bermuda, borsa idrorepellente, borraccia e cappello a secchiello.

Entrambe le collaborazioni sono il risultato dell’ossessione di CUPRA per il design e della sua volontà di andare oltre il settore automobilistico. Le co-creazioni e le partnership con marchi che condividono con CUPRA l’ambizione di innovare e sconvolgere il mondo del design sono guidate dalla nuova CUPRA Design House per continuare a sfidare lo status quo con design non convenzionali che ispirano il mondo da Barcellona.

In un panorama competitivo dove l’innovazione e l’audacia sono essenziali, CUPRA si distingue ancora una volta come pioniere. La partnership con De Antonio Yachts e la Louis Vuitton America’s Cup non solo celebra il legame tra tecnologia avanzata e design raffinato, ma ridefinisce anche i confini di ciò che è possibile, dimostrando che l’eredità di CUPRA va ben oltre l’automobile. Queste iniziative non solo riflettono l’eccellenza ingegneristica e il design innovativo, ma rappresentano anche una dichiarazione audace di intenti: continuare a sfidare lo status quo e ispirare il futuro.