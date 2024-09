CUPRA Terramar, il nuovo eroe del segmento SUV sportivi

CUPRA, uno dei marchi automobilistici in più rapida crescita in Europa, ha presentato il suo nuovo SUV sportivo elettrificato: il CUPRA Terramar.

Svelato in occasione dell’America’s Cup, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, il Terramar si propone come il nuovo eroe della gamma CUPRA, segnando una svolta significativa per il marchio spagnolo.

Il Terramar, dal nome evocativo del circuito storico che ha visto nascere il brand, rappresenta la perfetta fusione tra prestazioni elevate e design all’avanguardia. Questo SUV non solo entra di diritto nel segmento in più rapida crescita in Europa, ma lo fa con uno stile che non passa inosservato. Le linee audaci e decise, insieme a dettagli innovativi, definiscono un linguaggio di design che rispecchia il DNA sportivo e giovanile di CUPRA.

Un Design che Esalta le Emozioni

Il design del CUPRA Terramar è una chiara dichiarazione di intenti. La lunghezza di 4.519 mm, l’altezza di 1.584 mm e la larghezza di 1.863 mm, con un passo di 2.681 mm, conferiscono al SUV proporzioni sportive e dinamiche. La parte anteriore è dominata dalla caratteristica "shark nose", un frontale aggressivo che esprime potenza e determinazione. I fari a LED Matrix ad alta definizione con la nuova firma luminosa a tre triangoli sono un dettaglio distintivo che aggiunge ulteriore carattere.

Il profilo laterale si distingue per le ampie linee che scorrono fluentemente dalla parte anteriore a quella posteriore, esaltando il senso di movimento e prestazioni. Al posteriore, le proporzioni ampie e il logo CUPRA illuminato al centro dei fari posteriori, insieme al nome Terramar, sottolineano la forte presenza del veicolo. I cerchi in lega, disponibili in dimensioni fino a 20 pollici, contribuiscono a completare un look che è allo stesso tempo elegante e aggressivo.

Interni Avvolgenti e Sostenibili

Entrando nell’abitacolo del CUPRA Terramar, si viene accolti da un ambiente che riflette pienamente il carattere emozionale del SUV. Ogni dettaglio è pensato per mettere il guidatore al centro dell’esperienza di guida, con il volante sportivo dotato di paddle e pulsanti satelliti per un controllo totale. I sedili avvolgenti, disponibili in materiali sostenibili come il SEAQUAL® YARN e Dinamica®, offrono comfort e sostegno, rispettando al contempo l'ambiente.

La digitalizzazione è al centro dell’esperienza a bordo, con un virtual cockpit da 12,9 pollici che include una nuova interfaccia uomo-macchina (HMI) migliorata e un Head-up Display per una visibilità ottimale delle informazioni essenziali. La console centrale, caratterizzata da un design parametrico 3D, esalta l'attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali utilizzati.

Propulsione Elettrificata per Prestazioni Superiori

Il CUPRA Terramar è disponibile in diverse configurazioni di propulsione, tra cui il nuovo e-HYBRID di seconda generazione. Le opzioni e-HYBRID offrono potenze che vanno da 204 CV fino a 272 CV, con un’autonomia in modalità elettrica superiore a 100 km. Questo SUV non solo garantisce prestazioni eccezionali, ma lo fa anche con un occhio di riguardo per l’ambiente, grazie alla possibilità di ricarica rapida fino a 50 kW in corrente continua.

Accanto alle versioni ibride plug-in, il Terramar è disponibile anche con motori a benzina TSI e una nuova opzione mild hybrid da 150 CV, che combina l’efficienza con le prestazioni dinamiche che ci si aspetta da un veicolo CUPRA. Tutte le motorizzazioni sono abbinate a un cambio DSG a doppia frizione, che garantisce cambi di marcia fluidi e reattivi.

Innovazione Tecnologica al Servizio della Sicurezza e del Comfort

Il CUPRA Terramar non è solo prestazioni e design, ma anche tecnologia avanzata. Tra i sistemi di assistenza alla guida spiccano il Predictive Adaptive Cruise Control (ACC), il Travel Assist e l’Emergency Assist, che insieme garantiscono un’esperienza di guida sicura e rilassante. Il sistema ACC predittivo, ad esempio, è in grado di regolare automaticamente la velocità del veicolo in base ai dati del percorso e alla segnaletica stradale.

Il sistema di infotainment, con schermo da 12,9 pollici e widget configurabili, integra tutte le funzioni principali, rendendo l’interfaccia semplice e intuitiva. La collaborazione con Sennheiser Mobility ha portato all’installazione di un sistema audio ad alta fedeltà a 12 altoparlanti, che trasforma ogni viaggio in un’esperienza sonora unica.

Un’Elegante Edizione Limitata per l’America’s Cup

In occasione dell’America’s Cup, CUPRA ha lanciato un’edizione limitata del Terramar, con soli 1.337 esemplari prodotti. Questa versione esclusiva, denominata “CUPRA Terramar America’s Cup”, si distingue per il colore Enceladus Grey Matt e i cerchi in lega neri da 20 pollici. Gli interni, in pelle nera Moonslate, sono impreziositi dal logo dell’America’s Cup, sottolineando l’unicità di questa edizione.