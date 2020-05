Da 120 anni i commerciali Opel garantiscono le consegne

Veicoli per trasporto merci, auto aziendali, furgoni per consegne - nuovi per una nuova era. Con l'avvento dell'automobile alla fine del 19° secolo, lo studio dei nuovi prototipi si concentrò anche sulla capacità di carico dei nuovi veicoli e sulla durata dei motori. All’improvviso, il benessere e la potenza muscolare dei cavalli non furono più necessari per il trasporto. Al posto del fieno fornito dal commercio dei mangimi, i pionieri delle automobili andavano a fare benzina in farmacia. Dopotutto, l'invenzione del distributore di benzina era ancora molto lontano quando i fratelli Opel costruirono i primi veicoli a motore a Rüsselsheim

Supermercati, negozi alimentari, farmacie e case private ricevono consegne ogni giorno. Gli artigiani lavorano instancabilmente per riparare e installare macchine. I veicoli commerciali leggeri di Opel sono adatti al loro lavoro, trasportano persone, ricambi o merci necessarie. Opel Combo, Opel Vivaro e Opel Movano appartengono a una lunga tradizione di veicoli commerciali leggeri di successo. I veicoli Opel per le consegne hanno contribuito al "miracolo economico" tedesco, i furgoni con il tetto rialzato degli anni '80 e gli autocarri - fino ad arrivare al Opel Vivaro-e completamente elettrico - rimangono ancora leggendari oggigiorno. La reputazione di Opel come partner professionale per le società di trasporto e consegna è iniziata 121 anni fa a Rüsselsheim con la "Patentwagen".

I pionieri dei veicoli per trasporti furono rapidamente seguiti da pratici furgoni per consegne: con il "System Darracq" (dal 1902), Opel aveva già progettato la disposizione del motore anteriore, del cambio, dell'albero di trasmissione e della trazione posteriore che è ancora oggi utilizzata. Su questa base, fino agli anni '20 furono prodotti furgoni chiusi per consegne con carrozzerie dotate di insegne pubblicitarie, principalmente come unità singole su specifiche del cliente. Nel 1924, Opel fu il primo produttore tedesco ad iniziare la produzione con catena di montaggio – si entrava nell’era moderna con nuovi modelli da 4 CV di Rüsselsheim. Tra il maggio 1924 e il giugno 1931 furono prodotte in totale 119.484 unità del leggendario "Laubfrosch" (Raganella). Forse il primo veicolo commerciale veramente leggero secondo i concetti moderni fu l’Opel "Dienstwagen" (auto aziendale) prodotto nel 1931. Il furgone con capacità di carico di 500 chilogrammi ebbe un enorme successo nella sua classe e raggiunse una quota di mercato dell'80%. Opel costruì 22.000 unità della "Dienstwagen" da 23 CV. Un altro successo fu l’Opel Blitz "Eintonner" del 1934, sia come piattaforma per allestimenti che come furgone. Il piccolo Blitz rappresentava la variante del modello entry-level del famoso camion della Opel.

nel 1899. Immediatamente nel suo primo anno di lancio, "Opel Patent MotorwagenSystem Lutzmann" costituì la base per "un furgone gigante costruito dallo stabilimento locale Adam Opel per una grande azienda vinicola”. Questa citazione del quotidiano Main-Spitze del 2 luglio 1899 è la prova della nascita del primo furgone Opel per consegne. Quello che allora era un "gigante" sarebbe oggi un veicolo commerciale molto leggero, se paragonato agli attuali giganti da 40 tonnellate. La prima foto di un veicolo commerciale Opel risale quindi al 1901 e mostra il Lutzmann come una sorta di furgone portabagagli con carrozzeria chiusa - 5 CV di potenza e circa 20 km/h di velocità!

di carico, affidabilità e comode cabine passeggeri, i furgoni per consegne espresse - insieme all’Opel Blitz degli anni '50 - divennero un successo durante gli anni del miracolo economico. Allo stesso tempo, la Olympia Rekord creò le basi per la storia di successo dei modelli Opel caravan (Auto e Furgone). Negli anni '50, le linee moderne e molto eleganti della carrozzeria interamente in acciaio erano allo stesso tempo rappresentativi e producevano una pubblicità efficace. Anche la grande capacità di carico era impressionante, con un carico utile fino a 515 chilogrammi.

All'inizio degli anni '60, Opel Rekord P2 era il partner ideale per gli artigiani. "Il furgone per consegne veloci con un nuovo modello - al vostro servizio" era la promessa del Rekord P2, che manteneva un ampio spazio di carico, bassi costi operativi e affidabilità proverbiale. La gamma del P2 includeva due motori potenti ed estremamente robusti con cilindrata di 1,5 litri e 50 CV, oltre a cilindrata di 1,7 litri e 55 CV. Era disponibile anche un innovativo cambio semiautomatico a tre velocità chiamato "Olymat". Tra il 1960 e il 1963 a Rüsselsheim furono costruiti 32.026 furgoni per consegne espresso.

La Opel Rekord C Caravan del 1966 diede il via finalmente al grande boom immobiliare. Esternamente, il Caravan affascinava con la sua forma a "bottiglia di Coca Cola" al di sotto i finestrini. Per quanto riguarda il comfort, l'assale posteriore a cinque bracci assicurava un assetto di guida molto piacevole. Il successivo Rekord C era disponibile anche come furgone per sole consegne.

Parte 3: Opel Combo ha iniziato l'era del "tetto alto" negli anni '80

Negli anni '80, Opel si rese conto che il concetto di un'auto con un tetto alto ma dimensioni esterne compatte era ideale anche per le esigenze delle famiglie e degli appassionati di attività all'aperto: il Kadett Combo è nato nel 1985. Questo primo Opel Combo differiva dal suo fratello gemello per disporre di uno spazio di carico superiore di circa 25 cm. La parete divisoria dietro i sedili era un esempio del fatto che la flessibilità era già una priorità assoluta per il Kadett Combo: poteva essere dotato di una rete opzionale o persino di una porta in modo che la lunghezza di carico si estendesse fino al parabrezza.