Dacia cresce del 17,6% nelle vendite e domina il segmenti B-SUV e C

Nel panorama automobilistico italiano, Dacia si conferma protagonista assoluto con risultati di vendita straordinari nei primi due mesi del 2024.

Dacia ha consegnato quasi 20.000 veicoli (19.863 unità, per l'esattezza) registrando una crescita impressionante del 17,6% rispetto all'anno precedente. Questo incremento notevole porta la quota di mercato di Dacia al 6,1%, riconfermandola come la scelta numero uno tra i clienti privati in Italia.

La performance di Dacia è particolarmente notevole nel settore dei clienti privati, dove a febbraio 2024 la marca ha visto una crescita del 15% in volume rispetto al 2023, che diventa un +20% considerando i primi due mesi dell'anno. Ciò ha portato la sua quota nel mercato dei privati a superare il 10,5%, segnando un incremento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2023.

Uno degli aspetti più interessanti di questa crescita è la preferenza sempre più marcata per il GPL come alimentazione. Tre Dacia su quattro vendute a privati optano per questa soluzione, un dato in crescita rispetto al 72% registrato l'anno scorso. Mentre l'alimentazione a benzina mantiene una presenza stabile, il Diesel vede una diminuzione, rappresentando poco più del 6% del totale. L'interesse per le versioni elettrificate della gamma Dacia è in aumento, anticipando l'arrivo di nuove versioni full HYBRID e mild hybrid per il 2024, inclusa la terza generazione del Duster.

Tra i singoli modelli, la Sandero si conferma come l'auto estera più venduta in Italia, dimostrando la forte preferenza dei consumatori per la compatta di segmento B. Il Duster, dal canto suo, domina la classifica dei B-SUV più apprezzati, mentre il Jogger mantiene la prima posizione nel segmento C (esclusi SUV) per i clienti privati. La Spring, in attesa del lancio della nuova generazione prevista per l'estate, occupa orgogliosamente il secondo posto nel segmento A 100% elettrico.

Nel complesso, la gamma Dacia continua a dimostrare il suo forte appeal sul mercato italiano. La Sandero rappresenta quasi il 64% delle vendite a clienti privati, seguita dal Duster che, in attesa dell'arrivo della nuova generazione a giugno, detiene quasi il 29% del mix venduto. Jogger e Spring si dividono il restante quasi 8% delle vendite a clienti privati, confermando l'ampia varietà e l'attrattiva delle offerte Dacia nel mercato italiano.

Con una strategia ben orientata alle esigenze dei consumatori, che privilegia l'efficienza del carburante, la sostenibilità e l'accessibilità, Dacia si pone come un marchio leader capace di rispondere dinamicamente alle sfide del mercato automobilistico. La sua crescita nel 2024 ne è la prova tangibile, anticipando ulteriori successi nei mesi a venire.