Dacia: record di vendite nel primo semestre 2024 in Italia

Dacia continua a consolidare la sua posizione di leadership nel mercato automobilistico italiano, registrando un primo semestre del 2024 da record.

A giugno, il marchio ha consegnato 11.948 veicoli, segnando un aumento del 49% rispetto allo stesso mese del 2023 e stabilendo un nuovo record mensile storico per l'azienda in Italia.

Questi risultati hanno contribuito a portare il totale delle unità consegnate nel primo semestre del 2024 a oltre 53.000, con una crescita dell'11,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale cifra corrisponde a una quota di mercato del 5,4%, che posiziona Dacia al sesto posto assoluto nel ranking italiano.

Dacia si riconferma così il marchio automobilistico più scelto dai clienti privati in Italia, con una quota di mercato che sfiora il 10%. Questo successo è in gran parte attribuibile al modello Sandero, che nel primo semestre del 2024 ha visto consegnare 33.500 unità, con un incremento del 29% rispetto al 2023. La Sandero, recentemente aggiornata con il model year 24 e dotazioni migliorate, si conferma l'auto estera più venduta in Italia, rappresentando il 63% delle vendite totali di Dacia nel paese.

Nel segmento dei clienti privati, la Sandero domina il mercato con 32.000 unità vendute, mentre la Duster, in attesa della terza generazione, si posiziona all'ottavo posto con 12.700 unità consegnate. L'alimentazione turbo GPL di Dacia continua a essere molto apprezzata, con oltre 36.000 clienti che hanno scelto questa motorizzazione nel primo semestre. Questo rappresenta tre quarti delle vendite totali del marchio, evidenziando i vantaggi del GPL in termini di costi di esercizio ridotti, elevata autonomia e prestazioni efficienti.

Il 2024 si preannuncia un anno di grande successo per Dacia, che basa la sua strategia sul value for money, offrendo veicoli affidabili e accessibili. Nella seconda metà dell'anno, il brand lancerà due modelli molto attesi: la nuova generazione della Duster e la nuova Spring 100% elettrica. Entrambi i modelli debutteranno subito dopo la pausa estiva, ampliando ulteriormente l'offerta di Dacia e rispondendo alla crescente domanda di veicoli sostenibili.

Con un primo semestre così positivo, Dacia si prepara a continuare il suo trend di crescita nel mercato italiano, consolidando la sua posizione di leader e offrendo ai clienti privati soluzioni di mobilità sempre più innovative e convenienti.