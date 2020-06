DealerSTAT 2020: Toyota al 1°posto per soddisfazione dei concessionari

In occasione dell'edizione 2020 dell’Automotive Forum Live sono stati presentati in anteprima i risultati dalla diciassettesima edizione dello Studio DealerSTAT.

DealerSTAT è l’indagine sulla soddisfazione rivolta ai titolari di concessionarie italiane promossa da Quintegia, azienda che si occupa di innovazione attraverso Ricerca, Competenze e Networking. La rilevazione di quest’anno è avvenuta dal 15 aprile al 23 maggio, ed ha coinvolto 29 marchi e oltre il 52% delle concessionarie italiane, con un totale di 1.085 questionari raccolti.

Toyota si aggiudica il 1° posto nella classifica complessiva di soddisfazione dei Concessionari, salendo di ben 3 posizioni rispetto allo scorso anno, grazie alla crescita su tutte le aree di business analizzate. Particolarmente apprezzate da parte dei concessionari italiani sono le strategie di prodotto, da molti anni incentrate sulla progressiva elettrificazione della gamma, le campagne commerciali, la gestione delle aree vendita e postvendita e la distribuzione dei ricambi.

Significativo è anche il risultato del marchio Lexus, che cresce rispetto allo scorso anno di 6 posizioni e raggiunge la dodicesima posizione assoluta.

In aggiunta rispetto alle rilevazioni sulle più tradizionali aree di business, nell’edizione dello studio di quest’anno, una particolare attenzione è stata dedicata alle azioni che le case hanno intrapreso per aiutare le Concessionarie a fronteggiare l’emergenza COVID-19. (1)

In questa speciale classifica, i brand Toyota e Lexus si classificano rispettivamente al primo e secondo posto, per la particolare tempestività ed efficacia delle misure adottate in risposta alla situazione di emergenza.

A ricevere il premio è stato Mauro Caruccio, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia.

‘Il Gruppo Toyota si sta trasformando in una “Mobility Company”, guidata come sempre da una visione di lungo termine. Le note forze del cambiamento rappresentate dal “CHASE” (Connected-Human-Autonomous-Shared-Electrified) aggiungono all’acronimo identificativo l’elemento Umano, a testimonianza della volontà di realizzare una mobilità migliore e inclusiva per tutte le persone. Centralità del fattore umano che sarà fondamentale per affrontare le importanti sfide future e che, ancora una volta, sarà alla base del rapporto di vera e rispettosa relazione con i nostri Partner: i Concessionari Toyota e Lexus, il punto di riferimento per le esigenze di mobilità delle comunità nelle quali operano. Desidero ringraziare sentitamente ognuno di loro – conclude Caruccio - per la fiducia accordata; Il risultato di questa indagine ci rende estremamente orgogliosi perché frutto del continuo ascolto reciproco con i nostri business partner.”

La centralità delle persone è anche provata dall’importanza che il gruppo Toyota pone verso la soddisfazione dei propri clienti - con Toyota e Lexus ai vertici di autorevoli rilevazioni per la qualità dei propri prodotti (2) - e dei propri dipendenti. Un impegno riconosciuto anche da Top Employer Institute che per il quinto anno consecutivo ha riconosciuto la certificazione “Top Employer” alla Toyota Motor Italia per la qualità dell’ambiente di lavoro, sviluppo e valorizzazione delle persone e dei talenti.