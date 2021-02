FCA Bank e Leasys lanciano i “Green Deals”

FCA Bank e Leasys sono impegnate nel promuovere una mobilità sempre più sostenibile. Dal sostegno a campagne in favore dell’ambiente alle partnership in ambito green, l’obiettivo delle società del Gruppo FCA Bank è volto ad affermare una mobilità ecosostenibile tramite la riduzione delle emissioni di CO 2 .

Ne sono un esempio la collaborazione con Treedom, iniziata lo scorso anno da FCA Bank a supporto del lancio delle prime auto ibride Fiat e Lancia, che ha portato alla nascita di foreste con migliaia di alberi veri a fronte di finanziamenti e noleggi di vetture ibride ed elettriche, l’elettrificazione della rete di Leasys Mobility Store, con la creazione della rete privata di colonnine elettriche più grande d’Italia, le Isole Green presso i Mobility Store for Crédit Agricole e il progetto ArtElectric, frutto della partnership con la Reggia di Venaria di Torino, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. A queste iniziative si aggiunge la recente inaugurazione di LeasysGO! il primo car sharing dedicato alla Nuova 500 elettrica, composto da una flotta completamente elettrificata.

In quest’ottica FCA Bank e Leasys lanciano oggi i “Green Deals”, una nuova gamma di promozioni attive fino al 28 febbraio: quattro speciali offerte in cui si riflette l’impegno delle società del Gruppo in favore di una mobilità più consapevole e sostenibile, dando la possibilità a tutti i clienti di prendervi parte. Disponibili online, i “Green Deals” sono attivi in l’Italia come in tutti i Paesi europei (declinati per ogni singolo mercato) in cui operano FCA Bank e Leasys.

La prima promozione è quella di FCA Bank, che propone Go Easy, l’esclusiva formula di finanziamento dedicata ai clienti che vogliono acquistare una Nuova Fiat 500 elettrica: da oggi, è prevista una rata mensile a partire da 99€ al mese, con in più il vantaggio dell’azzeramento delle spese d’istruttoria (anziché di 325€)*. Per accedere alla promozione il cliente dovrà richiedere un coupon nella sezione promozioni del sito fcabank.it e grazie al quale sarà possibile ottenere l’azzeramento delle spese in concessionaria.

La Nuova 500 elettrica è al centro anche del secondo Green Deal, dedicato a Leasys Miles: per il servizio di noleggio a lungo termine pay per use di Leasys, è previsto un canone di 279€ al mese e un costo per ogni km percorso pari a 0,18 €, con i primi 1.000 km già inclusi nel canone. Sempre per il lungo termine c’è un’ulteriore promozione anche su Renegade 1.3 PHEV 4x3 Limited proposto con la formula Be Free a 569€ al mese iva inclusa e la possibilità di poter acquistare l’auto a fine noleggio, grazie al diritto di prelazione, a 19.300€. Si prosegue con la terza offerta, targata Leasys Rent, che riguarda Leasys CarCloud, l’abbonamento a Fiat 500 e Jeep PHEV 4xe si può sottoscrivere con un 30% di risparmio sulla quota di iscrizione acquisibile su Amazon.

A queste tre promozioni se ne aggiunge una quarta, quella di Clickar, il portale dedicato alla compravendita dei veicoli usati o di fine noleggio: tutti i privati che parteciperanno alle aste on line per aggiudicarsi un veicolo usato, riceveranno in omaggio 3 anni di garanzia sul veicolo.

* TAN: 5,95% TAEG 7,22%. Maggiori dettagli sulla promozione sono disponibili sul sito fcabank.it