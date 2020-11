FCA non si ferma: “concessionarie sicure” per tutti gli italiani

La rete vendita FCA è pronta a fronteggiare le nuove sfide, in uno scenario di mercato inedito e ancora più competitivo, con al primo posto la tutela della salute dei clienti. Le concessionarie, infatti, resteranno aperte in quanto rientrano, come recita il decreto, nella lista delle attività di commercio al dettaglio necessarie che restano aperte al pubblico anche nelle cosiddette “zone rosse”, nel rispetto delle disposizioni relative alla autocertificazione dei movimenti, e applicheranno ovviamente un rigido protocollo di sicurezza. Soprattutto in un momento delicato come questo, la mobilità privata assume un ruolo fondamentale per la sicurezza delle persone

«Le misure rappresentano un consolidamento del protocollo condiviso in primavera con la nostra rete di vendita e assistenza, e confermano quanto la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, del personale nelle concessionarie e ovviamente dei nostri clienti - commenta Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations – siano le priorità di FCA che sin dal primo lockdown si è attivata e lavora per superare insieme questo momento difficile».

Ovviamente, tutto il personale sarà munito di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli incontri con i clienti e l’esecuzione degli interventi. E nei locali saranno ben visibili sia la lista delle raccomandazioni di comportamento da adottare sia la segnaletica a pavimento per indicare la prescritta distanza interpersonale di sicurezza. Inoltre, saranno offerti gel igienizzante, guanti monouso e mascherine qualora il cliente ne fosse sprovvisto. Non solo: nuove procedure regolano l’accettazione e il ritiro delle vetture, nuove o dal post vendita, in modo da limitare le permanenze all’interno degli showroom e nelle officine.

“Car@home”: i servizi del dealer a casa propria

Per tutti i clienti che preferiscono avviare da casa o a distanza il processo di acquisto e di assistenza di vetture FCA, è sempre attivo Car@home, la modalità sviluppata con Google Meet che offre una vasta gamma di servizi da remoto come ad esempio la prenotazione on line di appuntamenti e interventi per preventivi, pre-consegna o pre-valutazione della permuta.

Mopar® per la sicurezza

Per la totale sicurezza è scesa in campo Mopar®. Il brand FCA dedicato al post vendita ha reso disponibili, nell’ambito del proprio catalogo prodotti, alle concessionarie e alle officine autorizzate una gamma completa di prodotti di igienizzazione, come il Kit di Igienizzazione Prime che offre un servizio di sanificazione completo e specifico per l’abitacolo oppure il pacchetto D-Fence composto da tre dispositivi che nel loro utilizzo combinato contribuiscono all’igienizzazione dell’abitacolo: filtro ad altra pressione, air purifier e lampada UV che elimina fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici e aiuta a igienizzare tutte le superfici che tocchiamo in macchina, il volante, il cambio, i sedili.

Inoltre resta attivo lo store ufficiale (www.moparstore.it) dove acquistare accessori e ricambi, ma anche una lunga serie di servizi personalizzati per la propria vettura FCA, quali estensioni di garanzia, tagliandi di manutenzione, pacchetti di installazione all-in-one e molto altro ancora.