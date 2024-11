Fiat Grande Panda vince il “Carwow of the Year Award 2025”

La nuova Fiat Grande Panda, presentata in anteprima lo scorso luglio durante le celebrazioni per il 125° anniversario di FIAT,

ha già conquistato il suo primo riconoscimento internazionale: il “Carwow of the Year Award 2025” nella categoria “Car Anticipation”. Questo prestigioso premio celebra i modelli di auto più attesi e innovativi, dimostrando l’impatto del design e della visione di FIAT ancor prima del lancio commerciale della vettura.

Daniel Hohmeyer, membro della giuria, ha evidenziato le qualità della Grande Panda, definendola un modello capace di inaugurare una nuova famiglia di auto per FIAT:

“La Grande Panda apre la strada a una famiglia di modelli completamente nuova. Il look fresco e spigoloso e i fari pixel-look sono molto promettenti. Ci sono buone probabilità che continui l'era di successo della Panda.”

Un’icona di mobilità urbana che guarda al futuro

La Fiat Grande Panda è stata progettata per unire tradizione e modernità, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la mobilità urbana contemporanea. Con una lunghezza di 3,99 metri, l’auto offre spazio per cinque persone, combinando dimensioni compatte e flessibilità interna, ideali per le esigenze quotidiane di famiglie e professionisti.

Il design, dal forte carattere italiano, si ispira agli iconici modelli Panda del passato, reinterpretandoli con un linguaggio moderno che esalta dettagli innovativi come i fari a pixel-look. Gli interni, invece, sono progettati con un approccio sostenibile, utilizzando materiali riciclati e soluzioni intelligenti come il cavo a spirale integrato nel cofano, che semplifica la ricarica delle versioni elettriche.

Una gamma per tutti: ibrida ed elettrica

La Fiat Grande Panda sarà disponibile in due versioni:

Una versione ibrida, che combina efficienza e versatilità.

Una versione 100% elettrica, pensata per chi cerca una mobilità a emissioni zero.

Questa gamma di motorizzazioni permette alla Grande Panda di rivolgersi a un pubblico eterogeneo, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze di mobilità.

Innovazione e accessibilità: i pilastri del successo FIAT

La Fiat Grande Panda si distingue come una vettura iconica, ingegnosa e inclusiva, in linea con i valori fondamentali del marchio FIAT. Questo nuovo modello rappresenta un capitolo significativo nella storia del marchio, ponendosi come apripista per una nuova famiglia di veicoli che abbracciano sostenibilità, design e praticità.

Con la sua capacità di coniugare elementi tradizionali con innovazioni tecnologiche e stilistiche, la Grande Panda si prepara a diventare una protagonista della mobilità urbana e a consolidare il successo del marchio FIAT nel panorama automobilistico globale.

In attesa del debutto commerciale, il premio “Carwow of the Year Award 2025” conferma l’attenzione e l’interesse internazionale per questa nuova icona di mobilità.