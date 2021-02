Fiat Professional e il team di e-Mobility presentano “Pro Fit by E-Ducato”

Gli esperti di Fiat Professional ed e-Mobility di Stellantis hanno lavorato a stretto contatto e hanno dato vita a un web tool operativo il cui obiettivo è far conoscere a chiunque sia interessato – in modo particolare a fleet manager e liberi professionisti – i vantaggi della nuova versione elettrica di Ducato. In questo modo sarà possibile essere guidati più facilmente nel percorso di scelta della versione di E-Ducato più adatta a ogni necessità di business.

Si tratta di “Pro Fit by E-Ducato”, web tool gratuito, raggiungibile all’indirizzo https://profitbyeducato.com/#/login il cui sviluppo segue il lancio nell’estate 2020 delle app di pre-sales di Fiat e Jeep, GOe e GO 4xe.

È stato il team e-Mobility a sviluppare Pro Fit, nell’ambito delle attività svolte per migliorare la conoscenza dei veicoli elettrificati e delle loro modalità di utilizzo, continua anche a sviluppare una serie di progetti che mettono insieme partner, prodotti e servizi trasversali su più mercati per aumentare la facilità di utilizzo dei nuovi mezzi da parte dei clienti che li scelgono. In questo modo è possibile trasformare gli eventuali problemi in opportunità riducendo ansie e preoccupazioni che il passaggio all’elettrico può causare, sia nei clienti privati sia in quelli che utilizzano i veicoli per lavoro.

Partendo da quest’ultimo punto, Pro Fit by E-Ducato è stato pensato con un obiettivo più professional e realizzato come un vero e proprio simulatore: per iniziare a utilizzarlo è sufficiente registrarsi sulla pagina web d’ingresso e definire la propria attuale flotta di veicoli commerciali termici, indicando la tipologia mezzo scelto (body, passo, altezza…) e selezionando per ciascuno la modalità di utilizzo (percorso, chilometraggio, temperatura di esercizio…). Una volta completato questo step e attivata la simulazione, Pro Fit suggerisce la composizione ideale della nuova flotta elettrica indicando le configurazioni di E-Ducato più adatte al business dell’utente. Questo perché anche la versione elettrica del veicolo commerciale più venduto in Europa ha, come quelle termiche, un’ampia possibilità di configurazione che permette di avere a disposizione dei clienti il veicolo perfettamente su misura per il proprio business.

Infatti, nato ormai 40 anni fa e continuamente rinnovato e ravvivato da successi commerciali e primati tecnologici, il Ducato sta per debuttare con la versione 100% elettrica in grado di garantire la continuità nella transizione tecnologica (da motore termico a elettrico, appunto) con prestazioni analoghe e a un costo equivalente, su un periodo di utilizzo di cinque anni. Oltre a una completa gamma di versioni, E-Ducato propone anche una scelta modulare di dimensioni della batteria, con autonomie di percorrenza che vanno da 235 a 370 chilometri, nel tipico ciclo di una mission di consegna in ambito urbano e in normali condizioni ambientali.

Il tutto a fronte di prestazioni di assoluto interesse, con particolare attenzione al punto forte del Ducato: volumetria di carico best in class da 10 a 17 m3, portata fino a 1.950 chilogrammi, la migliore della categoria. Il nuovo E-Ducato è un veicolo facile da utilizzare e senza compromessi: 100% Ducato, 100% Elettrico.

Così come senza compromessi e facile da utilizzare è anche Pro Fit. Una volta creata la flotta, per simularne la mission l’utilizzatore del web tool può inserire in modo facile e guidato le informazioni necessarie: il chilometraggio, la tipologia di percorso, i giorni e le settimane lavorative, il carico medio trasportato, il mix d’uso, la temperatura di utilizzo, gli slot di ricarica disponibili.

Impostata la simulazione, Pro Fit suggerisce le migliori configurazioni elettriche disponibili di Ducato e indica anche, per ognuna di esse, le performance attese rispetto alle richieste del cliente. È così possibile scoprire se l’autonomia è sufficiente, quanto è il risparmio annuo, se gli slot di ricarica indicati sono in linea con la mission…

Inoltre, tutti questi parametri si aggiornano in tempo reale in base alle caratteristiche del caricatore e della batteria selezionati e, grazie ad alcuni grafici pensati ad-hoc, è possibile comprendere in un attimo l’effetto della selezione sulle performance attese.

Ma le opportunità offerte da Pro Fit vanno oltre. Infatti, anziché simulare la mission sulla base di input generici, è possibile attivare il tracciamento della flotta termica posseduta attraverso uno smartphone: per farlo è sufficiente scaricare l’app dedicata “Pro Fit by E-Ducato”, disponibile gratuitamente sugli store Apple e Android.

Una volta configurata sul web tool la flotta, è sufficiente attivare per ogni mezzo l’app Pro Fit by E-Ducato che invia i dettagli delle mission all’omonimo web tool: i dati sono raccolti utilizzando il GPS e l’accelerometro dello smartphone e immediatamente salvati sul back-end del sito. Una volta raccolte queste informazioni, Pro Fit elabora i dati e propone la lista delle soluzioni elettriche consigliate, con le relative stime di risparmio economico.

“E-Ducato – afferma Domenico Gostoli, Electrification Programs Manager in Fiat Professional – è il primo veicolo commerciale a zero emissioni del brand Fiat. È una nuova soluzione di mobilità e una svolta nella nostra storia, e non poteva quindi che essere accompagnato da soluzioni innovative che permettono ai nostri clienti di avvicinarsi alla mobilità elettrica eliminando ogni ansia e preoccupazione provocata dalla transizione dai veicoli termici a quelli a zero emissioni”.