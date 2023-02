Ford Kuga PHEV è l’ibrido plug-in più venduto in Europa

Continua la sua storia di successi e si conferma, per il secondo anno consecutivo, l’ibrido plug-in (PHEV) più venduto in Europa nel 2022.

Il propulsore intelligente di Kuga Plug-In Hybrid è progettato per offrire la massima versatilità ai clienti, con un’autonomia completamente elettrica compresa tra i 57 e i 67 km nel ciclo WLTP e un consumo energetico di 14,4-15,9 kWh/100 km WLTP, per effettuare spostamenti frequenti viaggiando solo in elettrico.

Lo scorso anno la gamma Kuga è stata arricchita con Kuga ST-Line X Black Package, che offre ai clienti la possibilità di aggiungere elementi esterni in un’esclusiva finitura nera, tra cui il tetto, gli specchietti retrovisori, le prese d’aria della fascia anteriore e lo spoiler posteriore maggiorato, oltre ai cerchi in lega da 20 pollici di serie.

“Il crescente successo di Kuga PHEV ribadisce l’importanza delle motorizzazioni ibride plug-in nell'aiutare i clienti a familiarizzare con l'alimentazione elettrica”. Jon Williams, general manager di Ford Blue Europe