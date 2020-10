Ford presenta la nuova versione Active del SUV compatto EcoSport

La voglia dell’avventura e di stili di vita più dinamici sta alimentando il grande successo della gamma Ford Active.

Ford ha venduto oltre 55.000 unità di Fiesta Active - la prima delle versioni Active ad essere stata introdotta, dal lancio nel 2018. Circa una Focus su cinque, tra quelle vendute nella prima metà del 2020 è un modello Active. Inoltre, Ford ha recentemente ampliato la gamma Active anche nell’ambito dei veicoli commerciali, includendo le versioni Active di Tourneo Custom, Transit Connect e Tourneo Connect.

Secondo un recente studio condotto per conto dell’European Outdoor Group (EOG), il 70% degli intervistati, in tutta Europa, ha affermato di non vedere l’ora di partecipare ad attività all’aperto, mentre l’86% ha dichiarato di ritenerle essenziali per il benessere delle persone. Più della metà, ha affermato di aver desiderato le attività all’aria aperta, più di ogni altra cosa, durante le restrizioni alla circolazione dell’ultimo periodo.

Oltre a uno stile audace e dinamico, i modelli Active sono progettati per offrire maggiore capacità e versatilità, consentendo anche gli stili di vita più avventurosi grazie ai perfezionamenti del telaio, alle sospensioni tarate su misura e ai componenti dello sterzo abbinati a un differenziale a slittamento limitato che ne migliorano ulteriormente la trazione.

Ford, oggi, ha annunciato che dal 6 novembre sarà introdotta una nuova versione Active del SUV compatto EcoSport.

Caratterizzato da uno stile dinamico, di ispirazione outdoor e da una maggiore praticità, grazie agli esclusivi accorgimenti del design, insieme a bumper aggiuntivi per una migliore aderenza anche sulle strade accidentate, EcoSport Active consentirà ai clienti amanti dell’avventura di ottenere il massimo dal loro stile di vita.

La strategia Ford degli allestimenti è stata progettata per offrire ai clienti più valore, dotazioni esclusive abbinati a un’esperienza di acquisto semplificata.

I modelli Ford saranno disponibili in tre allestimenti principali: ST-Line per gli acquirenti che ricercano uno stile sportivo ispirato alla gamma Ford Performance, Titanium per chi desidera esclusività e comfort e Active per i clienti che cercano versatilità e avventura. Per alcuni modelli, tra cui Fiesta e Focus, saranno disponibili anche le versioni della serie X e Vignale con specifiche superiori.

Comodi pack raggrupperanno gli option più comunemente scelti, aumentando il rapporto qualità-prezzo e rendendo più semplice per i clienti ottenere le dotazioni più adatte a soddisfare le loro esigenze. I clienti potranno continuare a scegliere tra una gamma di option individuali per creare il modello Ford perfetto per loro.