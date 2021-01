Ford Veicoli Commerciali: leader nelle vendite per il sesto anno consecutivo

Nel 2020, Ford veicoli commerciali è stato, per il sesto anno consecutivo in Europa, il marchio leader nel mercato dei veicoli commerciali e per 56 anni consecutivi nel Regno Unito. L’Ovale Blu, inoltre, ha registrato la quota di mercato record nei mercati europei del 14,6%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2019.

Per Ford veicoli commercilai il 2020 In Italia è stato l’anno dell’all time record con uno share per Ford del 15,4% nel mercato dei veicoli commerciali pari a un incremento di 1.7 punti, una crescita che si protrae da sei anni consecutivi.

Ford veicoli commerciali inoltre, conferma l’import leadership per il quinto anno consecutivo grazie alla gamma Custom che, nonostante domini il suo segmento da anni, ha registrato, nel 2020, un’ulteriore crescita di 5.5 punti raggiungendo uno segment share del 30%, e grazie al Ranger, che si è nuovamente imposto tra i pick-up con uno share del 36%, più 4 punti rispetto al 2019.

"I risultati ottenuti nel 2020 dai Veicoli Commerciali Ford in Italia ci riempiono di orgoglio! Se devo pensare al segreto di questo successo, mi vengono in mente tre unicità del nostro brand: siamo gli unici a offrire un modello in ogni segmento, siamo gli unici ad avere motorizzazioni Mild Hybrid e Plug-In Hybrid e siamo gli unici ad avere una gamma di personalizzazioni che riesca a soddisfare le svariate necessità dei clienti – penso ai nuovi allestimenti Trail e Active” ha commentato Marco Buraglio, Responsabile Divisione Veicoli Commerciali Ford Italia. “ Il tutto si completa con la professionalità e la capillarità dei nostri FordPartner sul territorio che garantiscono la necessaria qualità, competenza e tempestività nella gestione dei nostri clienti. Per essere sempre al fianco di chi lavora.”

Il processo di elettrificazione della gamma di veicoli commerciali Ford, iniziato a fine 2019, è stato uno degli elementi che ha garantito la costante crescita dell’Ovale Blu nel mercato. La disponibilità di due diverse motorizzazioni elettrificate ha ampliato ulteriormente l’offerta per i consumatori, al fine di soddisfare le loro diverse esigenze di mobilità: l’EcoBlue Hybrid – Ford è l’unico brand ad avere un ibrido abbinato al motore diesel, e il Plug-In Hybrid, tecnologia ibrida ricaricabile, con un’autonomia fino a 56 km di percorrenza a emissioni zero, che può superare i 500km grazie al motore benzina 1.0 EcoBoost, utilizzato come range extender.

Il passo successivo verso un futuro sempre più eco sostenibile sarà l’introduzione, all’inizio del 2022, dell’E-Transit, la versione completamente elettrica del veicolo commerciale più venduto al mondo, dotata di tecnologia e connettività ancora più evolute e caratterizzata dalla robustezza, versatilità e affidabilità di sempre.