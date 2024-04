'FUTURE OF JOY' di BMW protagonista alla Design Week di Milano 2024

Il Salone del Mobile di Milano, evento di spicco nel mondo del design, quest'anno accoglie una particolare novità: l'installazione "FUTURE OF JOY" presentata da BMW Group Design.

Dal 16 al 21 aprile 2024, il prestigioso spazio della House Of BMW in Via Monte Napoleone 12 diventa teatro di un'avanguardia nel design automobilistico, con un focus speciale sulla Neue Klasse, simbolo del futuro del marchio.

"FUTURE OF JOY" si propone come un viaggio attraverso l'innovazione e la sostenibilità, pilastri della filosofia BMW. Adrian van Hooydonk, capo del design del BMW Group, descrive la Neue Klasse come un cambio di paradigma, unendo elementi elettrici, digitali e circolari. Il design di questi nuovi modelli enfatizza la fusione tra analogico e digitale, l'utilizzo di materiali biologici e un'estetica ridotta all'essenziale.

La Neue Klasse si manifesta fisicamente nei due veicoli Vision presentati, che rappresentano l'apice della visione BMW per il futuro della mobilità. I visitatori possono immergersi completamente in questa esperienza: vedere, sentire, toccare, assaporare e odorare ciò che rende unica la Neue Klasse. Un'esperienza multisensoriale che culmina nell'atrio, pensato come un luogo di incontro e ispirazione, dove la BMW Vision Neue Klasse si svela con un design pulito, elegante e senza tempo.

L'ambiente interno dell'installazione è caldo, con tonalità di giallo e arancione che riflettono i colori dei due veicoli Vision. Un gioco di luci crea una sensazione di spazio infinito e sottolinea l'armonia tra tecnologia e umanità. L'installazione non è solo una vetrina per l'automobile, ma un palcoscenico dove design, tecnologia e arte si fondono per creare un'esperienza olistica e coinvolgente.

Con "FUTURE OF JOY", BMW non solo anticipa il futuro del design automobilistico, ma si impegna attivamente nella creazione di prodotti che pongano al centro le esigenze e le emozioni umane, enfatizzando il dialogo tra hi-tech e hi-touch. Un'esperienza che non solo mostra dove sta andando il design automobilistico, ma anche il ruolo che BMW intende giocare in questo futuro emozionante e sostenibile.