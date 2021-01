Grazie a valori, relazioni e innovazione Audi ancora leader tra i premium

Valori, nuovi strumenti di relazione con i clienti e accelerazione digitale sono i caposaldi dell’evoluzione del modello di business di Audi, che anche nel 2020 ha confermato la sua leadership tra i marchi premium per il dodicesimo anno consecutivo. L’anno appena concluso è stato caratterizzato dall’evoluzione di strumenti digitali per nuove forme relazionali, dalla smaterializzazione del processo di vendita e da nuovi equipaggiamenti nei campi dell’illuminazione, dell’infotainment e dell’assistenza alla guida successivamente all’acquisto e l’ampliamento di servizi quali il ritiro e la riconsegna della vettura a domicilio, ora strutturale all’offerta service.

Con l’obiettivo di concretizzare l’apporto dell’innovazione tecnologica alla sicurezza sociale, nel corso dell’anno Audi ha esteso al 55% la penetrazione degli avanzati sistemi di connettività e assistenza alla guida sulle vetture immatricolate. L’evoluzione del portafoglio tecnologico, nuove soluzioni di mobilità e l’accelerazione digitale dei processi hanno consentito al Marchio dei quattro anelli di chiudere il 2020 in Italia con 49.833 vetture immatricolate e raggiungere una market share del 3,61%. L’elettrificazione della gamma si è articolata attraverso la sempre più ampia diffusione (63% di mix) della tecnologia mild-hybrid a 12 e 48 Volt, il completamento della gamma PHEV, l’ampliamento dell’offerta 100% elettrica e lo sviluppo del network di ricarica che, in ambito domestico, beneficia delle partnership strette da Audi Italia con Enel X e Alpiq. Partnership che facilitano l’installazione dei sistemi di rifornimento e introducono tariffe flat con prezzi inferiori alla media di mercato ed energia 100% green.

L’approccio sostenibile di Audi si è esteso alla trazione quattro, icona tecnologica del Brand, scelta da un Cliente su due dei modelli della gamma Q e il cui mix raggiunge il 34% sull’intero immatricolato Audi. Trazione quattro che celebra 40 anni guardando al futuro grazie alla configurazione evoluta che caratterizza le versioni sportive S di Audi e-tron e Audi e-tron Sportback rendendole i primi modelli di grande serie al mondo a essere equipaggiati con tre motori elettrici. Tra i risultati più significativi del 2020, la gamma Q, espressione del più avanzato concetto di sport utility, raggiunge il 49% di mix sul totale immatricolato.

Nella famiglia A, Audi A6 è leader assoluta del segmento E, Audi A4 si conferma primatista quanto a valore residuo e performance commerciali nel segmento D e Audi A3 Sportback ha rappresentato il 30% del segmento. Il mercato dell’usato, con il programma Audi Prima Scelta :plus ha fatto registrare risultati superiori al precedente anno conquistando una market share del 43%. Il nuovo anno, invece, vedrà l’entrata a pieno regime commerciale di vetture strategiche quali Audi Q5 ed Audi Q2 appena introdotte e l’ingresso nella gamma plug-in di Audi Q3 e Audi Q3 Sportback, primi SUV compatti della storia del Brand ad accogliere la tecnologia ibrida ricaricabile. La famiglia e-tron che potrà contare sul debutto di Audi e-tron GT e Audi Q4 e-tron. Sviluppata da Audi Sport e prodotta con metodi innovativi e tecnologie sostenibili quali il ciclo chiuso dell’alluminio, la Gran Turismo costituisce l’apice dell’evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli. Un percorso iniziato con l’ibridazione dell’iconica Audi RS 6 Avant e culminante nell’unveiling della GT con prestazioni da supercar e raffinate soluzioni per la ricarica rapida.

Ruolo di primo piano nella transizione del Brand verso la mobilità elettrica per Audi Q4 e-tron, primo SUV compatto a zero emissioni del Marchio nonché prima vettura di Ingolstadt basata sulla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen. Audi e-tron GT e Audi Q4 e-tron amplieranno la gamma a zero emissioni e rafforzeranno l’offensiva elettrica Audi che entro cinque anni potrà contare su 30 modelli a elevata elettrificazione, dei quali 20 a zero emissioni, e sulla certificazione carbon neutral di tutti i siti produttivi, sul modello degli stabilimenti di Bruxelles e Győr. Non meno rilevante il debutto di Audi Q5 Sportback, declinazione coupé dello sport utility Audi più venduto nel mondo, che contribuirà all’ampliamento della gamma Q, nel 2021 forte di sette car line, analogamente alla gamma A. Audi Q5 Sportback potrà contare su di una gamma 100% ibrida, con motorizzazioni MHEV a 12 e a 48 Volt oppure PHEV. Quanto all’offerta sportiva, Audi A3 vedrà ulteriormente rafforzata la propria versatilità con il debutto della versione high performance Audi RS 3, curata da Audi Sport.

(RM Media)