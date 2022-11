ì dati trimestrali sorridono al gruppo Stellantis

Nel terzo trimestre dell’anno il gruppo Stellantis registra una forte crescita dei ricavi netti, che raggiungono i 42,1 miliardi di euro

(+ 29% rispetto al terzo trimestre del 2021), lanciando la volata a dei risultati che lasciano presagire buoni dati anche per fine anno. A spingere positivamente i dati del gruppo, soprattutto l’aumento dei volumi, i prezzi netti favorevoli e gli effetti positivi dei tassi di cambio. Crescono del 13% anche le consegne, principalmente grazie alla migliore disponibilità di semiconduttori rispetto al terzo trimestre 2021.

Con un aumento delle vendite globali di veicoli elettrici a batteria del 41% rispetto all’anno precedente, Stellantis porta avanti anche la propria ambiziosa strategia di elettrificazione. Jeep ha annunciato il suo piano per diventare il leader globale nell’elettrificazione dei SUV introducendo quattro modelli completamente elettrici in Europa e Nord America entro il 2025. L’annuncio arriva solo poche settimane dopo che Dodge ha compiuto un passo da gigante nel suo percorso verso l’elettrificazione, presentando la Dodge Charger Daytona SRT. Con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici, Stellantis ha annunciato un nuovo accordo con il partner in joint venture Punch Powertrain per aumentare la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione di nuova generazione per i propri veicoli elettrici ibridi e ibridi plug-in.

Il comprensorio di Mirafiori ospiterà anche la sede del primo Hub per l’Economia Circolare di Stellantis. Lo stabilimento inizierà a operare con tre attività progettate per aumentare la sostenibilità produttiva: ricondizionamento e smontaggio dei veicoli e rigenerazione dei componenti. L’Hub sarà inaugurato nel 2023. Stellantis ha reso noto di avere creato uno dei più vasti ecosistemi collaborativi al mondo, con oltre 160 progetti cofinanziati e più di 1.000 partner in tutto il mondo. I progetti riguardano ambiti tecnici di importanza strategica per Stellantis, come guida autonoma, connettività, produzione industriale, tecnologie di elettrificazione e sistemi di propulsione avanzata. “Incoraggiati dalla risposta entusiastica ai nostri EV Day per Dodge e Jeep nel corso dell’estate e da un aumento delle vendite globali di BEV del 41% su base annua nel terzo trimestre, stiamo accelerando la realizzazione della nostra roadmap per l’elettrificazione nell’ambito del piano strategico Dare Forward2030 al fine di soddisfare la domanda crescente di veicoli elettrici. Ci prepariamo con entusiasmo a partecipare al CES 2023 che si terrà in gennaio a Las Vegas, dove il concept Ram 1500 Revolution BEV farà il suo debutto a livello globale” spiega Richard Palmer, CFO di Stellantis.