Il Festival delle innovazioni a favore della sostenibilità fa tappa a Londra

Dopo Berlino, il Greentech Festival ha eletto Londra quale propria sede.

La manifestazione volta a promuovere soluzioni avanguardistiche a favore della sostenibilità si è affermata come uno degli eventi di maggior successo in Germania. Audi, che si pone quali obiettivi a lungo termine una mobilità totalmente sostenibile e un bilancio carbon neutral di tutte le attività del Brand entro il 2050, supporta il Greentech Festival in qualità di socio fondatore.

Nel discorso d’apertura, Andrew Doyle, Direttore Audi UK, ha sottolineato l’impostazione olistica e senza compromessi adottata dal Brand per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità. “Il know-how e l’approccio pionieristico Audi sono i cardini per essere leader della new mobility”. La Casa dei quattro anelli, dopo aver introdotto la gamma elettrica più ampia al mondo, mira alla radicale riduzione della carbon footprint lungo l’intera filiera. Una roadmap il cui orizzonte è rappresentato dall’ottenimento di un bilancio carbon neutral di tutte le attività del Brand entro il 2050 e che prevede, come obiettivo intermedio, la riduzione entro il 2025 del 30% – rispetto al 2015 – delle emissioni di CO2 dell’intero ciclo di vita dei prodotti.

All’interno di questo scenario, il Greentech Festival si conferma un’eccezionale opportunità per presentare tecnologie e concept avanguardistici volti a favorire la sostenibilità e la protezione dell’ambiente. La manifestazione, sin dalla nascita orientata alle tematiche di stretta attualità, a Londra si è concentrata sulla finanza green, il settore energetico e l’evoluzione della società. Un contesto nel quale Audi ha invitato a discutere di mobilità elettrica, infrastrutture e concept di ricarica.

Nel proprio intervento, Marc-Andreas Brinkmann, Responsabile Eventi di Audi AG, ha spiegato come ogni anello della filiera contribuisca alla sostenibilità del Brand. Thomas Schneider, Responsabile Sistemi di Ricarica di Audi AG, e Alexander Claus, membro del Charging Team Audi, hanno affrontato i temi legati all'energia green introducendo i concept dei quattro anelli per la ricarica pubblica e domestica, spaziando dall’accesso semplificato grazie a un’unica card e un unico contratto a oltre 280.000 stazioni in 26 Paesi europei mediante il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service sino agli innovativi hub di ricarica con potenze di 300 kW che prevedono il riutilizzo in chiave statica delle batterie automotive giunte a fine vita.

In qualità di socio fondatore del Greentech Festival, Audi intende agevolare e veicolare la transizione verso la new mobility facendo perno su uno degli elementi costitutivi del Brand: la costante propensione al progresso.