Il futuro della mobilità nelle grandi città secondo Peugeot

Il nuovo modello di città che comincia a farsi strada nel mondo postindustriale pone l'accento sulla sostenibilità della mobilità, offrendo nuove possibilità a chi si deve muovere all’interno delle nostre città, sempre più restie a concedere l’accesso alle auto termiche.

In qualità di fornitore di mobilità, Peugeot garantisce libertà di movimento dei suoi Clienti grazie a una gamma di veicoli elettrificati altamente diversificati con caratteristiche e autonomia che sono diventati punti di riferimento nel mercato. Auto compatte e berline, SUV, Station Wagon e veicoli commerciali… tutti hanno un posto nella strategia di elettrificazione di Peugeot.

L’offerta di una vasta gamma è una delle caratteristiche più importanti nella nuova generazione di auto elettrificate del Marchio. Peugeot offre ai propri Clienti la possibilità di scegliere il tipo di motore più adatto alle proprie esigenze di mobilità ed aspirazioni senza dover rinunciare ad aspetti importanti come design, comfort, dotazioni tecnologiche, abitabilità, capacità di carico o il piacere di guida. Questa filosofia (Power of Choice) è già realtà nelle autovetture come PEUGEOT e-208, e-2008, 3008 HYBRID e HYBRID4, 508 HYBRID e 508 SW HYBRID, e-Traveller e nei veicoli commerciali come PEUGEOT e-Expert e Boxer, ideali per le consegne dell’ultimo miglio: hanno tutti lo stesso lo spazio interno e le stesse funzioni di assistenza alla guida delle corrispondenti versioni termiche.

Avere un’ampia gamma di veicoli commerciali sostenibili affermano in Peugeot è diventata cruciale ancor più negli ultimi tempi, a seguito della forte crescita di ogni tipo di attività e di business legati al commercio elettronico in cui velocità e consegna a domicilio sono elementi chiave. In questo contesto, Peugeot è diventata un punto di riferimento in termini di offerta con il lancio delle versioni 100% elettriche dei suoi veicoli commerciali di medie e grandi dimensioni: Nuovi PEUGEOT e-Expert ed e-Boxer.