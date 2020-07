Inaugurato a Milano Porsche@CityLife, il nuovo concept store di Porsche Italia

Porsche Italia ha inaugurato all’interno di CityLife Shopping District il suo nuovo concept store Porsche@CityLife, uno spazio nel cuore pulsante di Milano pensato per offrire ai visitatori un’esperienza di marca nuova, stimolante e digitale. Non una concessionaria né un car display, Porsche@CityLife è un progetto dalla forte connotazione esperienziale e multicanale, che nasce per essere un primo punto d’incontro tra la marca e una nuova tipologia di pubblico.



“Porsche@CityLife è concepito per mettere al centro il visitatore.” - spiega Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia. “Con Porsche@CityLife vogliamo presentarci ad un nuovo profilo di persone, che non per forza ha confidenza con il mondo automotive e i nostri prodotti, ma è attratto da aspetti quali il design, la tecnologia e la sostenibilità”.



Uno spazio innovativo all'interno del più grande distretto commerciale urbano d'Italia che intercetta flussi cittadini e turistici, CityLife Shopping District, dove una shopping experience esclusiva si combina con una nuova concezione di tempo libero e lifestyle.



Informale, amichevole e intuitivo

Porsche@CityLife è un spazio libero, in cui è il visitatore a scegliere la propria esperienza, che sia semplice curiosità sul mondo Porsche o ricerca di informazioni per l’acquisto di una vettura. A immergere gli ospiti nell'esperienza Porsche una serie di maxischermi che proiettano video dalla storia ai nuovi modelli di gamma, passando per il motorsport.



Ad accogliere i visitatori sono gli “Angels”, giovani provenienti dal mondo della moda, del design, dell’ospitalità e accomunati da un grande entusiasmo per la marca, che saranno a disposizione solo se si desidera approfondire dettagli o essere guidati tra i diversi servizi offerti.



Grazie alla sua natura tecnologica, Porsche@Citylife è un luogo sempre accessibile anche da remoto: i visitatori che lo desiderino possono infatti accedere allo store anche dal divano di casa attraverso la piattaforma digitale www.porschecitylife.it e consultare tutti i servizi disponibili, dal Configuratore al Leasing Calculator passando per il mondo E-Performance e i Corsi di guida.



“Sempre più spesso i nostri clienti entrano in contatto con il nostro Marchio attraverso il web” - prosegue Innocenti. “Porsche@CityLife combina fisico e digitale, avvicina il visitatore alla marca e i nostri concessionari a potenziali clienti, aggiungendo un ulteriore tassello ad una strategia di omni-canalità che ci porterà ad introdurre nei prossimi mesi anche in Italia la piattaforma ‘Porsche One Marketplace’ per l’acquisto di vetture online”.