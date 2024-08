Jack Doohan promosso pilota titolare per BWT Alpine F1 Team nel 2025

Jack Doohan è stato ufficialmente promosso a pilota titolare del BWT Alpine F1 Team per la stagione 2025.

Il giovane talento australiano, figlio del celebre Mick Doohan, cinque volte campione mondiale di motociclismo nella classe 500, ha visto concretizzarsi il suo sogno di gareggiare in Formula 1, dopo aver trascorso due anni come pilota di riserva per la scuderia francese.

Il percorso di Jack verso la massima categoria del motorsport è stato segnato da numerosi successi nelle formule minori. Nel 2021, ha conquistato il secondo posto nel Campionato FIA di Formula 3, seguito da un terzo posto nel Campionato FIA di Formula 2 nel 2023. Durante queste due stagioni, Doohan ha messo in mostra tutto il suo talento, accumulando sei vittorie, cinque pole position e un totale di undici piazzamenti sul podio. Un risultato di particolare rilievo è stato ottenuto durante il Gran Premio di Ungheria 2023, quando Doohan è diventato il primo pilota nella storia della Formula 2 a registrare pole position, vittoria e giro veloce, conducendo la gara dall'inizio alla fine.

Nel 2024, Jack è stato nominato pilota di riserva per il BWT Alpine F1 Team, un ruolo che gli ha permesso di contribuire attivamente allo sviluppo del simulatore e alla preparazione della squadra. Questa esperienza, unita al suo instancabile lavoro e alla sua dedizione, ha convinto la Direzione del team a dargli fiducia e a promuoverlo come pilota titolare per il 2025.

“Sono estremamente grato alla scuderia per questa opportunità,” ha dichiarato Jack Doohan. “C’è ancora tanto lavoro da fare per prepararmi al meglio, ma sono determinato a dare il massimo e a sfruttare appieno questa occasione. È un giorno di grande orgoglio per me e la mia famiglia.”

Oliver Oakes, Team Principal del BWT Alpine F1 Team, ha espresso grande soddisfazione per la promozione di Jack: “Siamo entusiasti di vedere Jack diventare pilota titolare. È un traguardo importante sia per lui che per il nostro programma giovani piloti. Jack ha dimostrato di essere un lavoratore serio e il suo impegno è molto apprezzato da tutto il team. Con lui e Pierre (Gasly), siamo certi di avere un equipaggio equilibrato che ci permetterà di continuare a crescere.”

La promozione di Doohan rappresenta non solo un momento chiave nella sua carriera, ma anche un successo per l’Alpine Academy, che vede per la prima volta uno dei suoi membri raggiungere la Formula 1 come pilota titolare. La stagione 2025 si preannuncia ricca di emozioni, con Jack Doohan pronto a fare il suo debutto e a dimostrare tutto il suo potenziale al volante di una monoposto di Formula 1.