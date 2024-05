Jeep Avenger vince il Weekend Car 2024 ai Weekend Green Awards

Jeep® Avenger, il B-SUV più venduto in Italia nel primo quadrimestre del 2024, è stato insignito del titolo di “Weekend Car 2024” dalla testata “Weekend Premium” nell’ambito dei Weekend Green Awards.

Questo riconoscimento rappresenta il diciassettesimo premio conquistato dal Jeep Avenger dal suo lancio avvenuto nel gennaio 2023.

Secondo la redazione di “Weekend Premium”, Jeep Avenger ha prevalso su nove agguerrite finaliste grazie alla sua versatilità e all’efficienza delle sue versioni ibride ed elettriche. La capacità di adattarsi a ogni tipo di weekend e di offrire un basso impatto ambientale ha reso l'Avenger l'auto ideale per chi cerca sostenibilità senza rinunciare al piacere di guida.

Le motivazioni

“La redazione di ‘Weekend Premium’ è da tempo convinta che occorra puntare sempre più su automobili ‘green’ capaci di offrire un basso impatto ambientale e un grande piacere di guida,” ha dichiarato il team di Weekend Premium. “Per questo motivo è nato il premio Weekend Car, che quest’anno è stato assegnato alla Jeep Avenger, un’auto versatile e poliedrica, adatta a tutti i tipi di weekend.”

Libertà di scelta

Jeep Avenger rappresenta una delle espressioni più efficaci della libertà tipica del marchio Jeep, mettendo al centro il cliente e le sue esigenze. Recentemente è stato lanciato il modello Avenger e-Hybrid, che si affianca alle versioni 100% elettrica e termica, con un modello 4xe a trazione integrale in arrivo per soddisfare ogni necessità.

La tecnologia e-Hybrid

La Jeep Avenger e-Hybrid è equipaggiata con un powertrain mild-hybrid a 48 Volt che offre un’esperienza di guida simile a un motore full-hybrid. Un motore termico da 100 CV è abbinato a un motorino elettrico da 21 kW, integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Questo sistema garantisce una transizione fluida alla trazione elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2, mantenendo invariato lo spazio nell’abitacolo.

Diciassette titoli conquistati dal lancio

Dal suo debutto, Jeep Avenger ha ottenuto numerosi premi internazionali. Tra i più significativi, il titolo di “European Car Of The Year 2023” e diversi riconoscimenti da parte di giurie specializzate e pubblicazioni autorevoli, tra cui “Best Electric City Car” e “Electric Car Of The Year” da Top Gear UK, “The Best Small Car” da Autocar e “Auto Europa 2024” dall’UIGA.

Il titolo di “Weekend Car 2024” conferma ulteriormente il successo di Jeep Avenger, sottolineando la sua capacità di combinare sostenibilità, efficienza e piacere di guida, rendendola l’auto perfetta per ogni tipo di weekend.