Jeep e Jeep Jamboree celebrano il 70° anniversario del Rubicon Trail

Il marchio Jeep® e Jeep Jamboree festeggiano quest'estate 70 anni di avventure in off-road estremo.

Dal 1953 il Rubicon Trail, noto come uno dei percorsi off-road più difficili al mondo, rappresenta un simbolo dello stile di vita della comunità Jeep per le avventure off-road 4x4. Quest’estate, 450 appassionati Jeep insieme alle rispettive famiglie e gruppi di amici hanno festeggiato con un evento speciale il settantesimo anniversario del Rubicon Trail alla guida di 125 Jeep Wrangler e Gladiator, vivendo un’avventura off-road indimenticabile, e dimostrando che i veicoli Jeep di serie sono in grado di affrontare l'impossibile, di uscire dai percorsi standard e di ricondurre a casa tutti i partecipanti. Un nuovo video pubblicato sul canale YouTube del brand Jeep propone un assaggio di quest’avventura.

Le dichiarazioni di Jim Morrison, Senior Vice President e Head of Jeep® Brand per il Nord America"Per oltre 80 anni, la community di Jeep ha contribuito a definire l’essenza del brand e, per 70 di questi anni, il Rubicon Trail è stato proclamato dalla community come uno dei percorsi off-road più duri al mondo; questo, unito alla bellezza del suo itinerario, ha inserito il Rubicon Trail nella “wish list” di ogni cliente Jeep 4x4. La conquista del Rubicon Trail è la prova tangibile che i nostri SUV possono letteralmente andare ovunque e fare qualsiasi cosa. Come si può notare nel video, i SUV Jeep 4xe dimostrano come stiamo continuando a spingerci oltre, sviluppando al contempo la prossima generazione di veicoli elettrificati Jeep 4xe capaci di portare la capacità off-road del brand a un livello superiore e di conquistare ciò che appare impossibile, in modo sempre più sostenibile”.

L’imponente Rubicon Trail si trova nel nord della California, vicino al lago Tahoe nelle montagne della Sierra Nevada. Questo “parco dei divertimenti in versione 4x4” che gode di fama a livello mondiale si estende per circa 35 chilometri sul terreno off-road più arduo a livello mondiale, terreno che i veicoli Jeep Trail Rated 4x4 sono in grado di superare, grazie a come vengono progettati e costruiti. Il Jeep Jamboree copre circa 27 chilometri del terreno più difficile sui suoi trail. L'altitudine del percorso varia da circa 1.646 metri a più di 2.134 metri. Oggi, il Rubicon è considerato il più importante percorso per veicoli fuoristrada degli Stati Uniti.

Le dichiarazioni di Pearse Umlauf, Presidente e CEO di Jeep Jamboree

“Nel 1953, quando Mark Smith organizzò il primo Jeep Jamboree con 55 Willys e attraversò le montagne della Sierra Nevada attraverso il Rubicon Trail, nacque l'off-road. L'anno successivo, Willys Motors, all’epoca produttore di veicoli Jeep, fu coinvolto nell'avventura, e da allora i Jeep Jamboree sono una tradizione off-road che continua a crescere. Di recente abbiamo assistito a una notevole ondata di interesse, soprattutto dopo la pandemia, con un'enorme richiesta da parte di persone che vogliono sperimentare i propri SUV Jeep in libertà all’aria aperta”.

Gli ingegneri del marchio Jeep utilizzano da tempo il Rubicon Trail per sviluppare e testare i SUV più performanti, tra cui Jeep Wrangler. Decorato con il leggendario nome Rubicon Trail, il Wrangler Rubicon ha conquistato l’industria del settore nell'estate del 2002. L’iconico modello Rubicon, ispirato dagli appassionati che lo sognavano e che spesso avevano cercato di costruirne uno proprio, divenne disponibile su ordinazione direttamente dalla fabbrica, ovviamente munito di garanzia. Era equipaggiato con opzioni all'epoca ancora mai sperimentate e non disponibili su nessun SUV Jeep di serie, tra cui assali Dana 44, bloccaggi anteriori e posteriori, barra stabilizzatrice disinseribile, rock rails, pneumatici da fango da 31 pollici e parafanghi oversize, per portare davvero il fuoristrada a un livello superiore.

La Jeep Wrangler Rubicon continua a essere l’emblema e la realizzazione del puro concept Jeep, in cui l’esperienza tratta dai percorsi iconici dell'off-road come il Rubicon Trail e i feedback raccolti tra gli appassionati e i fedelissimi del brand contribuiscono all’evoluzione del marchio e dell'intera gamma Jeep. All'inizio di quest'anno il marchio Jeep ha festeggiato con una speciale edizione per il 20° anniversario, presentata al Chicago Auto Show 2023.