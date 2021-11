Kia EV6 si aggiudica il titolo "Auto dell’Anno 2022"  in Germania

Il crossover elettrico Kia EV6 ha conquistato la giuria del premio "German Car Of The Year 2022" (GCOTY) aggiudicandosi il titolo nel segmento premium.

EV6 si è imposta sulla concorrenza svettando su rivali blasonate come Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq e Mercedes-Benz Classe C. La giuria composta da 20 giornalisti specializzati nel settore automotive ha selezionato i modelli con un prezzo d’ingresso compreso tra i 25.000 e i 50.000 euro.

Oltre alle tre categorie principali che comprendevano “Compact”, per veicoli con prezzo inferiore a 25.000 euro, “Premium”, per veicoli con prezzo compreso tra 25.000 e 50.000 euro, e “Luxury”, per veicoli con prezzo superiore a 50.000 euro, il concorso prevedeva anche una categoria inedita denominata “New Energies”, per i veicoli elettrici alimentati esclusivamente con batterie o idrogeno. Anche in questa categoria Kia EV6 è salita sul podio classificandosi seconda.

EV6 è il primo veicolo, nativo elettrico, a batteria (BEV) di Kia realizzato sulla esclusiva piattaforma modulare elettrica-globale (E-GMP). L'architettura high-tech consente al veicolo di offrire fino a 528 chilometri di autonomia con una singola carica nel ciclo combinato WLTP, mentre la tecnologia di ricarica all’avanguardia da 800 V permette di caricare EV6 dal 10 all'80% in soli 18 minuti. EV6 beneficia, inoltre, grazie al suo rivoluzionario progetto, di uno spazio interno ai vertici della categoria e di un'ampia gamma di tecnologie di assistenza alla guida e di infotainment.

Disponibile in configurazione a trazione posteriore o trazione integrale, Kia EV6 dispone di un pacco batteria da 77,4 kWh abbinato a un motore elettrico da 168 kW (229 CV) per le versioni a trazione posteriore, mentre per i modelli AWD dotati di due motori elettrici la potenza totale sale a ben 239 kW (325 CV). La versione EV6 GT a trazione integrale, dalle prestazioni da vera sportiva, sarà in vendita alla fine del 2022 e avrà motori elettrici da 430 kW (585 CV) capaci di permettere un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.