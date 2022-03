L’invasione russa in Ucraina investe il mondo dell’automotive

Ford sospende le operazioni in Russia dopo l'invasione di Putin dell'Ucraina.

Una mossa che si unisce a quelle di numerosi altre marche dell’automotive, come ad esempio General Motors e Harley Davidson, che stanno sospendendo le operazioni nel Paese. Inoltre, la casa automobilistica americana ha effettuato una donazione di 100mila dollari al Global Giving Ukraine Relief Fund per aiuti umanitari a favore dei cittadini e delle famiglie ucraine sfollati. "Noi di Ford siamo profondamente preoccupati per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e per la sicurezza del popolo ucraino", ha dichiarato su Twitter il Ceo di Ford Jim Farley.

In Russia vengono venduti in media 22mila veicoli Ford l’anno. La casa automobilistica aveva dichiarato che nel 2019 avrebbe chiuso tre stabilimenti in Russia, ritirandosi da un mercato automobilistico in cui un tempo era stata pioniera. L’invasione russa in Ucraina sortisce effetti anche sulla produzione europea di BMW e Mini, che subisce un duro colpo dall’interruzione della fornitura di componenti chiave. "Il conflitto in Ucraina sta avendo un impatto di vasta portata sulla produzione nel settore dei fornitori lì. Le interruzioni della produzione che ne derivano porteranno a successivi adeguamenti della produzione e interruzioni in diversi stabilimenti BMW", ha detto un portavoce dell'azienda alla Frankfurter Allgemeine Zeitung.

La BMW ha istituito un team di crisi, simile a quelli stabiliti da altre case automobilistiche tra cui Volkwagen e Stellantis che sono state colpite dall'interruzione della fornitura. I reparti specializzati sono in trattative intense con i fornitori per garantire forniture tramite siti di produzione alternativi e per riavviare la produzione il più rapidamente possibile. Le interruzioni sono state causate dopo che le consegne di cablaggi, che sono una parte fondamentale dei sistemi elettrici di un veicolo, sono state interrotte. Il produttore di cavi tedesco Leoni, con due stabilimenti in Ucraina che impiegano circa 7.000 lavoratori, ha affermato che sta intensificando gli sforzi per aiutare a compensare l'interruzione in Ucraina aggiungendo capacità in altri siti, dando priorità alla sicurezza dei suoi dipendenti.

La BMW ha anche affermato di aver interrotto l'esportazione di automobili in Russia e di interrompere la produzione nel paese. L'anno scorso, BMW ha assemblato circa 12.000 veicoli in una fabbrica nell'exclave russa di Kaliningrad che BMW ha operato con il partner locale Avtotor per più di 20 anni.