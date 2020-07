Land Rover ed Elliot Brown creano uno degli orologi più resistenti al mondo

Il nuovo orologio Land Rover x Elliot Brown Holton Professional è il segnatempo ufficiale di una delle più grandi sfide del canottaggio - la Row GB Challenge. I quattro componenti del Team prenderanno il via per raccogliere fondi per la Croce Rossa e l'Organizzazione ambientalista JustOneOcean.

Oliver Dawe-Lane, Arthur Chatto, Harry Lidgely, e Charles Bromhead sono partiti dal Tower Bridge a Londra per vogare, senza assistenza, 2.000 miglia intorno alla Gran Bretagna. Dopo aver messo in acqua la barca,impiegando una Land Rover Defender, il Team è partito indossando il nuovo Land Rover x Elliot Brown Holton Professional che segnerà il tempo dell'impresa.

Paul Amadi, Chief Supporter Officer, della Croce Rossa britannica, commenta: "Siamo molto grati al Team Exe Endurow per aver scelto di raccogliere fondi per la Croce Rossa britannica con la loro incredibile sfida.

La Croce Rossa sostiene d’oltre 150 anni le persone in difficoltà, ed il danaro ci servirà per continuare a soccorrere i più vulnerabili. La Croce Rossa britannica è stata a fianco della nazione anche nei giorni più difficili, e il Coronavirus non è stato un'eccezione. Siamo impegnati a portare aiuto a chi è in crisi portando cibo e medicinali, a dare un rifugio sicuro a chi ne è privo, ad aiutare il Servizio Sanitario Nazionale a riportare a casa coloro che vengono dimessi dagli ospedali.

“Facciamo i nostri migliori auguri di buona fortuna ad Arthur, Harry, Charles ed Oliver.”

Joe Sinclair, Director of Branded Goods di Jaguar Land Rover aggiunge: "La nuova Defender è la più capace Land Rover mai prodotta, ed è stata messa alla prova nelle condizioni più estreme. Il cronometro Land Rover x Elliot Brown Holton Professional ha superato più test punitivi di qualsiasi altro orologio, e consentirà ai fan di entrambi i brand di spingersi Above and Beyond.

Il Team Exe Endurow affrontando l’incredibile spedizione di 2.000 miglia incarna lo spirito di avventura. Noi di Land Rover auguriamo loro un enorme successo."

Il Land Rover x Elliot Brown si basa sull'originale Elliot Brown Holton Professional, orologio sviluppato in collaborazione con gli specialisti delle Forze Armate. Costruito per resistere ai test militari più duri ed agli ambienti più sfavorevoli, è stato il primo orologio britannico fornito ad unità delle Forze Armate in più di un decennio. Tutto ciò ne fa la scelta naturale come segnatempo in edizione speciale Land Rover, e perfetto per l’impegnativa Row GB Challenge.

Il Land Rover x Elliot Brown sarà disponibile nella collezione di abbigliamento ed equipaggiamento tecnico Above & Beyond di Land Rover.

Land Rover ha prodotto veicoli che rappresentano la capacità e la resistenza fin dal 1948. La nuova Defender è la più capace e connessa Land Rover mai prodotta; il passo corto e gli sbalzi ridotti si traducono in un'eccellente geometria off-road; la tecnologia software-over-the-air aggiorna i sistemi come uno smartphone.

La settimana scorsa, è stata data conferma da parte di Land Rover che i nuovi modelli commerciali 90 e 110 riporteranno in famiglia la denominazione Hard Top. Le versatili e durevoli Defender Hard Top, che debutteranno più avanti nel corrente anno, abbineranno le inarrestabili capacità all-terrain alla connettività del ventunesimo secolo, offrendo ai professionisti una combinazione unica di spazio, praticità e comfort.

Land Rover ha registrato una domanda senza precedenti delle nuove Defender 90 e 110 dal giorno del lancio, nel settembre 2019, e i nuovi modelli si aggiungeranno alla leggendaria stirpe.