Luna Rossa Prada Pirelli conquista la finale, vittoria decisiva su Ineos Britannia a Barcellona

Luna Rossa Prada Pirelli prosegue la sua marcia trionfale nelle Final Preliminary Regata di Barcellona, ottenendo una vittoria decisiva contro Ineos Britannia che le garantisce l’accesso alla finale di Oggi.

Con questa terza vittoria, il team italiano si conferma protagonista assoluto della competizione, dimostrando di saper eccellere anche nelle difficili condizioni di vento leggero e instabile.

La giornata è stata caratterizzata da scelte tattiche impeccabili, che hanno permesso a Luna Rossa di sfruttare al meglio le condizioni del campo di regata. Il team, guidato dai timonieri Jimmy Spithill e Francesco Bruni, ha navigato con grande precisione, mantenendo il controllo sugli avversari per tutta la durata della regata. "Siamo molto contenti di questa vittoria," ha dichiarato Francesco Bruni al termine della gara. "Abbiamo fatto tutte le scelte giuste, cominciando dalla vela di prua più grande, su suggerimento del nostro coach Hamish Willcox."

Il match contro Ineos Britannia, guidato da Sir Ben Ainslie, è stato segnato da errori da parte del team britannico, che ha commesso due penalità decisive. La prima è stata inflitta per un ingresso anticipato nel box di prepartenza, mentre la seconda è stata causata dall’oltrepassamento del boundary di sinistra subito dopo lo start. Questi errori hanno consentito a Luna Rossa di guadagnare terreno prezioso, che ha saputo mantenere fino al termine della regata, con un vantaggio di 46 secondi al traguardo.

Luna Rossa ha navigato con grande sicurezza, scegliendo sempre il lato migliore del campo di regata per sfruttare al massimo la brezza debole e instabile. Nonostante le condizioni difficili, che hanno portato il comitato di gara a ridurre il percorso, l’equipaggio italiano ha condotto una regata impeccabile, senza sbavature.

Con questa vittoria, Luna Rossa ha conquistato il terzo punto della classifica generale, assicurandosi un posto nella finale di domani, dove affronterà i migliori team della competizione. L’equipaggio di oggi comprendeva Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone, Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer, e i cyclor Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi, Cesare Gabbia e Luca Kirwan.

Il prossimo appuntamento è fissato per oggi 25 agosto, quando Luna Rossa disputerà il Match #14 contro Alinghi Red Bull Racing. Al termine degli incontri della giornata, i primi due team in classifica si sfideranno in una finale a match race per decretare il vincitore dell’evento.