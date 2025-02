Mercato Moto 2025: Gennaio in calo del 14,4%, influenza del "fine serie" e nuovi trend

– Il mercato delle due ruote apre il 2025 con una frenata significativa, segnando una flessione del 14,4% rispetto a gennaio 2024.

A incidere su questo calo è il fenomeno del "fine serie", determinato dall’entrata in vigore dello standard Euro 5+ dal 1° gennaio, che ha spinto le immatricolazioni a dicembre 2024, sottraendo volumi al nuovo anno. Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), l’effetto rimbalzo potrebbe proseguire nei prossimi mesi.

Gennaio 2025: il mercato delle due ruote in difficoltà

Il primo mese dell’anno si chiude con una contrazione del 14,22% nelle immatricolazioni, pari a 18.097 unità vendute. A risentire maggiormente di questa situazione sono le moto, che registrano una perdita del 25,79% con 6.964 unità targate. In controtendenza, gli scooter si dimostrano più resilienti, con un lieve calo dell’1,42% e 10.548 veicoli immatricolati. Più grave la situazione per i ciclomotori, che crollano del 42,31%, fermandosi a 585 unità vendute.

Quadricicli in forte espansione: +52% a gennaio

A differenza delle moto tradizionali, il mercato dei quadricicli continua la sua crescita esponenziale, segnando un incremento del 52,08% con 1.463 unità immatricolate. Questo segmento, meno influenzato dal passaggio a Euro 5+ grazie a una forte presenza di veicoli elettrici (circa il 45% del totale), dimostra una domanda solida. In particolare, i quadricicli leggeri per il trasporto di persone sono il segmento trainante, con una crescita del 53,19% e 1.247 mezzi immatricolati.

Mercato delle due ruote elettriche in stallo

Nonostante la crescita dei quadricicli elettrici, il comparto delle moto e scooter elettrici non decolla. Gennaio registra un calo del 21,94%, con sole 281 unità immesse sul mercato. Gli scooter elettrici, che rappresentano la fetta più grande del settore, perdono il 19,90% con appena 161 unità immatricolate.

Previsioni per il mercato moto nei prossimi mesi

L’effetto del fine serie e l’adeguamento allo standard Euro 5+ continueranno a pesare sulle vendite delle due ruote nel primo trimestre dell’anno. Tuttavia, gli esperti di settore prevedono una ripresa progressiva a partire dalla primavera, grazie a nuovi lanci di modelli conformi alle nuove normative e a un possibile ritorno della domanda.

Il 2025 inizia con un mercato motociclistico in sofferenza, ma con segnali di crescita in segmenti alternativi come i quadricicli. Sarà determinante osservare l’andamento delle vendite nei prossimi mesi per comprendere se il settore riuscirà a compensare l’attuale rallentamento.