Mercedes-Benz presenta sei pilastri strategici per la sostenibilità

durante il 17° Dialogo sulla Sostenibilità a Stoccarda, Mercedes-Benz ha svelato le sue sei aree di interesse strategico per rafforzare il proprio impegno verso una mobilità sostenibile e responsabile.

Questo approccio mira a consolidare la sostenibilità come valore centrale dell’azienda, coprendo tematiche ecologiche, sociali e di governance.

Renata Jungo Brüngger, membro del consiglio di amministrazione, ha dichiarato:

“Vogliamo massimizzare il nostro impatto positivo. Questi sei ambiti ci consentono di fare la differenza, integrando sostenibilità e business operativo per miglioramenti duraturi.”

Le sei aree di interesse

Decarbonizzazione

La strategia “Ambizione 2039” mira a rendere l’intera flotta di nuovi veicoli CO2-neutral entro il 2039, coprendo ogni fase della catena del valore e del ciclo di vita dei prodotti. L’elettrificazione gioca un ruolo chiave, affiancata dall’uso di materiali riciclati e dall’impiego di energie rinnovabili nei processi produttivi e di ricarica.

Uso delle risorse e circolarità

Mercedes-Benz si impegna a disaccoppiare la crescita produttiva dal consumo di risorse, promuovendo l’efficienza e il riciclo. L’impianto di Kuppenheim, primo in Europa per il riciclaggio delle batterie, recupera il 96% dei materiali come litio, nichel e cobalto, da riutilizzare in nuove batterie per veicoli elettrici.

Persone in Mercedes-Benz

La trasformazione aziendale include un focus sullo sviluppo dei dipendenti. Il piano “Sustainable People Plan” prevede oltre 2 miliardi di euro di investimenti nella formazione entro il 2030, assicurando un adattamento responsabile ai cambiamenti nei processi di lavoro e nelle competenze richieste.

Diritti umani

Mercedes-Benz adotta un approccio proattivo per garantire il rispetto dei diritti umani lungo tutta la catena del valore. Un esempio concreto è il progetto con Hydro in Amazzonia, volto a proteggere la biodiversità e coinvolgere le comunità locali nella gestione sostenibile delle risorse.

Fiducia digitale

L’azienda si distingue per la promozione di un uso responsabile delle tecnologie digitali, con un focus sulla fiducia digitale. Mercedes-Benz è tra i primi produttori a definire linee guida per l’intelligenza artificiale, creando una base solida per un business digitale competitivo e sostenibile.

Sicurezza stradale

Con il programma europeo Vision Zero, Mercedes-Benz punta a dimezzare le vittime di incidenti stradali entro il 2030 e a eliminarle completamente entro il 2050. Innovazioni come il sistema DRIVE PILOT (SAE Livello 3) rappresentano un contributo concreto verso un traffico più sicuro.

Una strategia integrata e monitorata

Le sei aree di interesse sono il risultato di un processo strategico che ha coinvolto stakeholder interni ed esterni, in linea con gli standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS). Gli obiettivi sono misurati attraverso una scorecard aziendale che viene aggiornata e inclusa nella rendicontazione annuale.

Un dialogo aperto sulla sostenibilità

Il Dialogo sulla Sostenibilità, giunto alla 17ª edizione, ha consolidato il ruolo di Mercedes-Benz come punto di riferimento per l’integrazione dei principi ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle sue attività. L’evento rappresenta una piattaforma per scambi aperti tra rappresentanti del mondo accademico, politico e aziendale.

Con questa visione olistica, Mercedes-Benz continua a guidare il settore automobilistico verso un futuro più sostenibile, dimostrando che l’innovazione e la responsabilità possono convivere armoniosamente.