Mercedes-Benz protagonista ad Auto e Moto d’Epoca 2023

Dal 26 al 29 ottobre Mercedes-Benz Italia, insieme al Mercedes-Benz Registro Italia, torna ad Auto e Moto d’Epoca che da quest’anno si trasferisce negli spazi espositivi della fiera di Bologna.

Ancora una volta, il più grande Salone dell’auto storica in Europa offre ai suoi visitatori, l’opportunità di ripercorrere i momenti più emozionanti e significativi della storia della Stella che quest’anno vede protagonisti i coupé.

“I coupé con la Stella sono da sempre considerati la quintessenza dell'eleganza e dell'esclusività. Il segreto del loro successo risiede nel fatto di averli sempre considerati modelli originali, con una propria identità ben definita e non come semplici varianti a due porte delle berline”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Nel nostro spazio espositivo andiamo nuovamente a sottolineare lo stretto legame tra passato e futuro che da sempre caratterizza la storia del nostro Marchio, lasciando ad alcuni tra i modelli più iconici nella storia dei coupé firmati Mercedes il compito di fare da ponte verso un futuro che oggi si identifica perfettamente con la nuova CLE Coupé, presentata in anteprima italiana proprio in occasione di Auto e Moto d’Epoca.”

Oltre alla presenza espositiva, nel pomeriggio del 25 ottobre, Mercedes-Benz Italia ha riservato ai tantissimi appassionati del classic un inedito ‘fuorisalone’ che renderà omaggio alla città di Bologna con una parata lungo le strade della città che vedrà protagoniste Stelle di ieri e di oggi, ambasciatrici della strategia di Mercedes-Benz ‘Defining Class Since 1886’ che vuole sottolineare il ruolo pionieristico della Casa di Stoccarda in quasi 140 anni di storia e la determinazione a continuare ad essere leader dell’industria automobilistica anche nella mobilità del futuro.

I modelli esposti ad Auto e Moto d’Epoca 2023

Serie 111 e 112 Coupé,

‘Il codine’ (1961-1971)

Il Coupé fu presentato il 24 febbraio 1961 alla cerimonia di apertura del Museo Daimler-Benz di Stoccarda e progettato come un modello unico a quattro posti, senza alcun componente di carrozzeria in comune con la berlina. Insuperabile per le dotazioni di sicurezza, fu la prima Mercedes-Benz con i freni a disco. La 280SE 3.5 V8 da 200 CV fu il modello di punta: una vera sportiva per l’epoca, certamente la più elegante, con la sua linea inconfondibile segnata dall’assenza di montanti, dal lunotto posteriore panoramico e le codine appena accennate.

Serie 123 Coupé

Il ‘CE’ (1977-1985)

Debuttò al Salone di Ginevra con i modelli 230 e 280, che nelle successive versioni ad iniezione vennero chiamati CE. Il passo ridotto di 85 mm rispetto alle berline consentì un design più omogeneo e più attraente. La cellula di sicurezza era ancora più stabile, con tetto, montanti e porte irrigiditi e ad alta resistenza. Su richiesta, erano ora disponibili l’ABS (agosto 1980) e l’airbag (gennaio 1982). Tutti i modelli erano dotati di fari rettangolari a fascia larga, griglie cromate per la presa d'aria davanti al parabrezza e strisce cromate sotto i fari posteriori.

Serie 126 Coupé

Il ‘SEC’ (1981-1991)

Al Salone di Francoforte, nel settembre 1981, furono presentati i modelli SEC. Fin dall'inizio, la forma elegante, armonica e sportiva fu un grande successo. La SEC divenne una delle auto più belle del dopoguerra. I motori V8 erano stati profondamente riprogettati al fine di ridurre i consumi e le emissioni. Come sulla S, le innovazioni tecnologiche erano parecchi anni avanti rispetto alla concorrenza per sicurezza, comfort e digitalizzazione.

Serie 208 Coupé

La ‘CLK’ (1997-2002)

La CLK fu presentata a Detroit nel gennaio 1997. Con i suoi quattro fari si ispirava alla Classe E, ma tecnicamente si basava sulla Classe C. Il suo design, la sua vocazione sportiva e i modelli Kompressor ne fecero un successo travolgente. La 55 AMG col V8 da 347 CV e le appendici aerodinamiche in stile DTM rappresentò un oggetto del desiderio per moltissimi.

Nuova Mercedes-Benz CLE Coupé

Presentata in anteprima italiana ad Auto e Moto d’Epoca, la CLE Coupé dà seguito lunga tradizione dei coupé firmati Mercedes-Benz. La nuova CLE Coupé sfrutta le innovazioni concettuali e tecniche di Classe C e Classe E. Con il suo design espressivo, l'esclusivo equipaggiamento di comfort per la massima individualità e le prestazioni di guida sicure e sportive, la nuova CLA Coupé è una nuova ambasciatrice della lunga tradizione dei coupé della Stella. L'anno prossimo seguirà la CLE Cabriolet per gli amanti dell'aria aperta. Con questa nuova dream car, Mercedes-Benz esaudisce i desideri di molti clienti dei segmenti Classe C e Classe E.

Design iconico: passo lungo, montante A ben posizionato e fortemente inclinato, sbalzo anteriore corto e posteriore leggermente più lungo, spalle pronunciate e ruote grandi. Queste proporzioni hanno sempre avuto una magia particolare e sono indissolubilmente legate al marchio Mercedes-Benz. La nuova CLE Coupé combina queste proporzioni sportive ed eleganti con il moderno linguaggio stilistico di Mercedes-Benz. Fedele alla filosofia di design Mercedes-Benz della purezza sensuale, il risultato è una scultura piena di potenza e dinamismo che incarna una dichiarazione emotiva da ogni prospettiva.

Aspetto atletico: la sezione frontale progressivamente inclinata in avanti ‘shark nose’ con cofano ribassato, i fari piatti a LED dal design unico e la griglia del radiatore tridimensionale di nuova concezione assicurano un aspetto atletico ma estremamente elegante. I powerdome fortemente sagomati sul lungo cofano si riferiscono ai potenti motori fino a sei cilindri. Nella vista laterale, un caratteristico bordo sagomato struttura il potente volume. Questa linea di carattere va dal faro allo specchietto retrovisore esterno e dalla luce posteriore alla maniglia della porta. Il posteriore muscoloso è caratterizzato da superfici fluide, transizioni morbide e fari a LED in due parti con nuovi contorni e corpi luminosi tridimensionali.

Spazio a volontà: Con una lunghezza di 4.850 millimetri, una larghezza di 1.860 millimetri e un'altezza di 1.428 millimetri, la nuova due porte è la coupé più grande del segmento medio. Grazie al suo concetto dimensionale, in particolare al passo più lungo di 25 millimetri, la CLE Coupé offre uno spazio significativamente maggiore rispetto alla Classe C Coupé. In particolare, i passeggeri posteriori beneficiano di 10 millimetri in più di spazio per la testa, 19 millimetri in più di spazio per spalle e gomiti e 72 millimetri in più di spazio per le ginocchia. Il bagagliaio offre 60 litri di volume in più e può contenere facilmente tre sacche da golf.

Sporty luxury: Nell'abitacolo spiccano il display della strumentazione da 12,3 pollici completamente digitale, il display centrale da 11,9 pollici orientato al guidatore in formato verticale di facile utilizzo e l'illuminazione ambientale dinamica a 64 colori. Se lo si desidera, può estendersi dalla console centrale fino a sotto le bocchette di ventilazione esterne. In ciascuna delle porte, una striscia di luce corre lungo i contorni del bracciolo e della linea di cintura fino alla parte posteriore. Un altro punto di forza sono i sedili anteriori con design sportivo integrale, sviluppati esclusivamente per la CLE. In combinazione con il sistema audio surround 3D Burmester® opzionale, sono dotati di due altoparlanti ciascuno all'altezza dei poggiatesta e creano così un'esperienza musicale particolarmente individuale e coinvolgente con Dolby Atmos e Spatial Audio vicino alle orecchie.

Electrified driving experience: La nuova CLE Coupé stabilisce nuovi standard di efficienza grazie all'elettrificazione sistematica e al downsizing intelligente. Tutti i motori sono mild hybrid con generatore di avviamento integrato e sistema elettrico a 48 volt. È possibile scegliere tra unità a quattro cilindri e, come motore più potente, un motore a benzina da 3,0 litri in linea (dati provvisori di Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC: consumo di carburante combinato (WLTP): 8,6-7,8 l/100 km; emissioni di CO2 combinate (WLTP): 196-176 g/km).