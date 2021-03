Mercedes: Eva Greiner scende in pista con la nuova EQS

Eva Greiner chief engineer eDrive system in Mercedes-Benz, svela la nuova ammiraglia 100% elettrica di Mercedes. E' lei che ha sviluppato la EQS e la futura generazione di vetture full electric che nasceranno sulla nuova piattaforma dedicata alle vetture di segmenti superiori che, non a caso, si chiama proprio EVA (Electric Vehicle Architecture). Un’inedita architettura su cui prenderanno forma ben quattro nuovi modelli: dopo la EQS, disponibile anche in versione AMG, sarà infatti la volta della EQE, seguite dalle varianti SUV. Guardando un po’ più avanti, Eva Greiner sta già lavorando sulla piattaforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), progettata per auto compatte e di medie dimensioni. A poche settimane dalla world première della EQS siamo tornati Centro di test e tecnologia di Immendingen per un ultimo giro in pista prima del suo debutto ufficiale. Un divertente video ci svela le dinamiche di guida della nuova Stella full electric firmata Mercedes-EQ.

L'EQS è un prodotto indipendente e completamente elettrico nel segmento di Classe S e arriverà sul mercato il prossimo mese di agosto. Con la berlina business EQE e le varianti SUV di EQS ed EQE, seguiranno presto altri modelli basati su questa nuova architettura. L'EQS consentirà ai clienti del segmento del lusso di beneficiare di tutti i vantaggi di un'architettura completamente elettrica rispetto allo spazio e al design. Con un'autonomia di oltre 700 km (WLTP), l'EQS soddisfa anche i requisiti di una berlina progressiva nel segmento S-Class anche sotto questo aspetto.