Mercedes Urban Mobility Solution: rendere le città più sostenibili

Nata nel 2019, la divisione Urban Mobility Solutions di Mercedes-Benz AG punta a rendere le città più vivibili attraverso soluzioni di mobilità sicure, sostenibili, efficienti ed accessibili a tutti, portando l'esperienza di mobilità di Mercedes-Benz all’interno delle città per creare un valore condiviso.

Per identificare e affrontare tempestivamente nuove sfide e tendenze, il team lavora a stretto contatto con rappresentanti delle municipalità, con le aziende di trasporto pubblico e con soggetti pubblici e privati caratterizzati a vario titolo da una forte presenza sul territorio, avvalendosi di partner intersettoriali ed esperti interni ed esterni a Mercedes-Benz. L’obiettivo è sviluppare un portafoglio leader a livello mondiale di soluzioni di mobilità ‘data driven’ e sistemi di mobilità incentrati sui reali bisogni delle città, che pongano le persone al centro. Un concept che integra data analisys e prodotti, includendo tutte le forme di mobilità: dagli e-scooter ai Vans, passando per soluzioni che coinvolgono anche partner innovativi, partecipati dal Gruppo Daimler.

Da ‘Customer Centricity’ a ‘Citizen Centricity: è attraverso questo nuovo mindset che si sviluppano le strategie della divisione Urban Mobility Solutions. Tutto ciò che viene pianificato e implementato nelle città mette sempre al centro i bisogni dei cittadini, alla base della realizzazione di una vera smart city.

Sempre più persone in tutto il mondo, infatti, si trasferiscono nelle città. Questo sviluppo sta influenzando i volumi di traffico e la qualità della vita nelle aree urbane. Un mix di mobilità intelligente e l'ulteriore espansione della mobilità elettrica e delle soluzioni per rendere il trasporto delle merci più efficiente sono quindi più importanti che mai.

La missione della divisione Urban Mobility Solutions è dunque acquisire una comprensione ancora migliore delle esigenze di mobilità urbane attraverso il continuo scambio di informazioni e contribuire a migliorare la qualità della vita nelle città, sviluppando nuove soluzioni, prodotti e modelli di business. Al fine di identificare e affrontare nuove idee e tendenze nell'area della mobilità urbana in una fase di sviluppo iniziale, diversi team lavorano a stretto contatto con rappresentanti delle città, partner dell'industria, soggetti pubblici e privati che a vario titolo hanno una forte presenza sul territorio ed esperti dei dipartimenti interni di pianificazione e ricerca, insieme ad altre unità aziendali del Gruppo, coinvolte per competenza a seconda della tematica da affrontare. L’obiettivo è quello di sviluppare nuovi settori di attività, espandere e migliorare il portafoglio di Mercedes-Benz AG e preparare l'azienda per i futuri scenari nel settore della mobilità urbana.

Per questo motivo il dipartimento Urban Mobility Solutions è attualmente coinvolta in tavoli di confronto con rappresentanti di città e governi regionali, in Europa e negli Stati Uniti in particolare. Il lavoro si concentra su come i dati possono essere utilizzati per rendere il traffico stradale più sicuro ed efficiente. Altri temi sono l'ottimizzazione dei flussi di traffico in tempo reale attraverso l'uso di sistemi intelligenti di connettività veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura.

La business unit Urban Mobility Solutions opera oggi principalmente attraverso tre aree:

Prodotti per la mobilità basati sui dati: utilizza i dati forniti dai veicoli per sviluppare soluzioni che aiutino a migliorare la sicurezza nel traffico urbano o ad ottimizzare i flussi di traffico e renderli più efficienti.

Sistemi di mobilità urbana: offre supporto alle città ed a stakehoder urbani come organizzatori di eventi e sviluppatori distrettuali a progettare e implementare sistemi di mobilità olistici che affrontano con successo le sfide della mobilità urbana.

Veicoli ottimizzati per le città: sviluppa servizi specifici correlati ai singoli veicoli che aiutino a soddisfare esigenze e requisiti specifici in modo più efficace in un ambiente urbano in continua evoluzione.

La città di Londra, in collaborazione con il dipartimento Urban Mobility Solutions di Mercedes-Benz AG, è stata tra le prime città europee a studiare come i dati forniti dai veicoli, a partire da quelli dei sistemi di assistenza alla guida Mercedes-Benz, possono rendere le strade della città più sicure per tutti, in particolare per chi va a piedi o in bicicletta. Transport for London (TfL) e a un team guidato dalla divisione Urban Mobility Solutions (UMS) di Mercedes-Benz AG hanno sviluppato il ‘Mercedes-Benz Road Safety Dashboard’ uno strumento digitale per identificare le posizioni a rischio più elevato prima che si verifichi un incidente, utilizzando i dati dei sistemi di assistenza alla guida per identificare le aree di traffico critiche della città e rappresentare in modo trasparente le zone di pericolo. Queste informazioni possono aiutare i responsabili della pianificazione dei flussi di traffico a prendere decisioni migliori al fine di garantire la sicurezza dei flussi di mobilità in città e attuare efficacemente le misure corrispondenti. Il dipartimento Urban Mobility Solutions ha, inoltre, avviato un progetto al Synergiepark di Stoccarda. Il Synergiepark è la più grande zona commerciale di Stoccarda. Urban Mobility Solutions, la città di Stoccarda e la società di trasporto pubblico Stuttgarter Straßenbahnen hanno lanciato un primo step di soluzioni di mobilità per Synergiepark, inclusa una navetta su richiesta per le persone che vi lavorano. I dipendenti delle aziende presenti a Synergiepark possono salire e scendere dalla navetta ovunque all’interno del sito, senza orari o fermate fisse. Il servizio navetta, che opera con una flotta di veicoli Mercedes-Benz, in parte anche elettrici, si prenota tramite app ed è integrato nel sistema tariffario del trasporto pubblico locale.

Un successivo step prevede lo sviluppo un concetto di mobilità olistica per Synergiepark in collaborazione con partner di imprese e industrie, governo, istituti scientifici e organizzazioni civiche. L'obiettivo in questo caso è migliorare il flusso del traffico pendolare all'interno dell'infrastruttura di trasporto esistente, riducendo allo stesso tempo in modo significativo l'impatto ambientale negativo di tale traffico.

Tra i tanti progetti in via di implementazione c’è anche un servizio di on-demand di corporate shuttle realizzato in partnership con l’azienda del servizio pubblico locale SSB e riservato ai dipendenti Daimler che lavorano nel nuovo Campus di Stoccarda–Vaihingen. Nato con l’obiettivo di ridurre il traffico locale, incoraggiando le persone a utilizzare forme di mobilità diverse da quella privata, il servizio è stato successivamente esteso anche a collaboratori di altre aziende all’interno del Campus.

Sempre a Stoccarda, sfruttando il potenziale tecnologico della guida autonoma di livello 4 di automobili come la Classe S e partnership consolidate come quella con Bosch, ha preso il via un progetto di parking & charging valet completamente automatizzato che, grazie anche ad infrastrutture tecnologiche di ultima generazione, permette di scendere dalla propria automobile all’ingresso del parking, lasciando che si vada a parcheggiare ed eventualmente ricaricare da sola, senza guidatore, utilizzando una semplice app. Ciò permette di guadagnare fino al 20% di spazio all’interno dei garage e ridurre anche il numero di punti di ricarica necessari.