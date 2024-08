Monterey Car Week 2024: debutta la nuova super sportiva Maserati

Venerdì 16 agosto, nella prestigiosa cornice californiana di The Quail, A Motorsports Gathering, Maserati è pronta a svelare la sua ultima creazione al mondo.

La nuova super sportiva del Tridente, nata dall’esperienza in pista e dedicata a chi non vuole rinunciare a prestazioni straordinarie anche su strada, promette di incantare gli appassionati con soluzioni tecnologiche innovative e una performance aerodinamica eccezionale.

La presentazione avverrà durante uno degli eventi motoristici più attesi e prestigiosi dell’anno: la Monterey Car Week, che si terrà in California dal 14 al 19 agosto. Questo incontro riunisce appassionati da tutto il mondo, esponendo esemplari mozzafiato, anteprime e aste esclusive.

La potente vettura, progettata, sviluppata e prodotta interamente in Italia, eredita l’anima racing della Maserati GT2, il fiore all’occhiello della produzione da corsa del marchio modenese. Allo stesso tempo, rappresenta un’evoluzione ulteriore della MC20, la halo car di Maserati, la prima a essere equipaggiata con l'inconfondibile motore V6 Nettuno.

Il progetto MC20 rappresenta lo stato dell'arte delle prestazioni Maserati. Fin dall'inizio dello sviluppo tecnico, è stata prevista un'evoluzione racing con una versione da pista e la sua controparte stradale, sviluppate in stretta sinergia dallo stesso team, condividendo know-how tecnologico e alcuni componenti specifici. Questo approccio ha permesso di creare una vettura capace di offrire prestazioni eccezionali, sia in pista che su strada.

La nuova super sportiva di Maserati sarà protagonista dello show americano insieme a glamour, stile, eleganza raffinata e una splendida selezione di automobili classiche e moderne. Gli appassionati si troveranno di fronte a un’auto unica nel suo genere, dall’estetica inconfondibile e un’ampia possibilità di personalizzazione. I dettagli tipici di una vettura da corsa si combinano con il comfort e le caratteristiche distintive dei modelli stradali, creando un equilibrio perfetto tra sportività e lusso.

La vettura è destinata a entrare presto nella lista dei desideri dei clienti attratti dalle super sportive più estreme. Progettata per accogliere il guidatore e farlo sentire un vero pilota anche lontano dalla pista, questa nuova Maserati rappresenta l’eccellenza del made in Italy.

Alla premiere globale, che si terrà venerdì 16 agosto alle 9.12am PST, parteciperanno Giovanni Perosino, Chief Marketing and Communications Officer del brand, e Klaus Busse, Maserati Head of Design. L’esclusivo palcoscenico di The Quail ospiterà inoltre MC20 Icona e MCXtrema.

MC20 Icona, una serie speciale prodotta in tiratura limitata e ispirata alla MC12 Stradale del 2004, è stata presentata a giugno 2024 e verrà mostrata per la prima volta dal vivo al pubblico nordamericano. MCXtrema, svelata nel 2023 proprio a The Quail, è la più formidabile Maserati da corsa, omologata per il solo utilizzo in pista. Dedicata all’eccellenza dei gentleman driver e degli amanti delle vetture racing, MCXtrema è stata prodotta in soli 62 esemplari, il primo dei quali verrà consegnato al circuito di Laguna Seca durante la Monterey Car Week 2024.

La Monterey Car Week è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di auto e motori. Oltre alla presentazione della nuova super sportiva Maserati, l’evento offre una serie di esperienze uniche, dalle esposizioni di auto d’epoca alle aste esclusive, passando per gli incontri con i protagonisti del settore automobilistico.

Maserati continua a dimostrare il suo impegno nell’innovazione e nella qualità, offrendo veicoli che combinano prestazioni straordinarie con un design elegante e raffinato. La nuova super sportiva è solo l’ultimo esempio della capacità del marchio di Modena di unire tradizione e innovazione, offrendo ai suoi clienti un’esperienza di guida senza pari.

Con la sua nuova creazione, Maserati è pronta a conquistare il pubblico della Monterey Car Week e a riaffermare la sua posizione di leader nel settore delle auto di lusso ad alte prestazioni. Non resta che attendere con impazienza la presentazione ufficiale per scoprire tutte le caratteristiche e le innovazioni di questa straordinaria vettura.

In conclusione, la nuova super sportiva Maserati rappresenta una sintesi perfetta di tecnologia avanzata, prestazioni eccezionali e design raffinato. La sua premiere alla Monterey Car Week 2024 è destinata a diventare uno degli eventi più attesi e celebrati dell'anno, confermando ancora una volta l'eccellenza del marchio del Tridente