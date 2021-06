A Stemwede la gara inaugurale della ADAC Opel e- Rally Cup

Il prossimo fine settimana si accendono i riflettori sull' ADAC Opel e-Rally Cup . Sede della gara di apertura della prima coppa monomarca per auto rally elettriche al mondo sarà l’ADAC Rally Stemweder Berg nella regione di Lübbecke al confine tra i land tedeschi di Renania del Nord-Vestfalia e Bassa Sassonia. Ai blocchi di partenza del Campionato tedesco rally 2021 saranno presenti tredici team di cinque nazioni con la Opel Corsa-e Rally.

La presenza in qualità di ospite di Timo Scheider, due volte campione del DTM, sarà sicuramente fonte di interesse. “Imparare il più possibile, portare la Opel Corsa-e Rally tutta intera al traguardo, non fare figuracce e divertirmi”, il 42enne pilota elenca così gli obiettivi personali per il primo rally della sua carriera, costellata di grandi successi. L’esperto navigatore Tobias Braun provvederà affinché l’attuale pilota del campionato mondiale di Rallycross sia sempre consapevole delle difficoltà che lo aspettano nelle prove speciali.

Un’altra Opel Corsa-e Rally affronterà le prove speciali in anticipo rispetto al campo dei partecipanti dell’ADAC Rally Stemweder Berg e con diversi navigatori. Durante le prime due prove speciali di venerdì i podcaster Max e Jakob prenderanno posto a fianco di Volker Strycek sull’auto elettrica da 100kW/136 CV, mentre il giorno seguente il pilota e collaudatore di Opel Motorsport sarà accompagnato da altri due noti passeggeri.

L’attore e appassionato di Opel Roman Knižka proverà dal vivo tutte le emozioni del rally di Stemwede, proprio come la modella Ashley. La 22enne di Monaco ha conquistato l’ambito incarico Opel nel corso della 16a stagione di "Germany's Next Top Model", trasmessa quest’anno, dopo la sessione fotografica con Opel Mokka.