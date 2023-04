Clio Cup Italia 2023 motori accesi per la prima all'autodromo di Monza

Non poteva partire con un schieramento migliore la Clio Cup Italia:

l’Autodromo Nazionale di Monza ospita infatti il primo appuntamento della stagione e saranno ben 51 le Clio che comporanno il lungo schieramento di partenza.

Monza è il secondo round della Clio Cup Series, scattata ad inizio aprile a Nogaro, e segna l’avvio non solo della Clio Cup Italia ma anche della Clio Cup Europe e della Mid-Europe.

Un cammino che porterà la serie italiana ad affrontare sei appuntamenti sui principali tracciati italiani ed europei. Dopo Monza torna in calendario il bellissimo tracciato delle Ardenne di Spa-Francorchamps (27-28 maggio), per approdare poi al “Marco Simoncelli” di Misano (15-16 luglio). Il tracciato austriaco Red Bull Ring torna in scena dopo l’estate (9-10 settembre), per poi arrivare al Paul Ricard (7-8 ottobre) e concludere ad Imola (28-29 ottobre). Invariato anche quest’anno il format di gara che prevede, oltre a due sessioni di prove libere di 30’ ciascuno, due qualifiche (20’) ognuna delle quali stabilisce lo schieramento di partenza di una delle due gare previste, della durata di 25 minuti ed un ulteriore giro.