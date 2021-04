E-Prix Roma,punti preziosi per DS Automobiles e TECHEETAH

Dopo la vittoria di Jean-Éric Vergne con la nuova DS E-TENSE FE21 sabato, il team DS TECHEETAH ha avuto una domenica meno prolifica. È stata soprattutto la pioggia a disturbare i piloti che rappresentano DS Automobiles. Per la prima volta durante un weekend di gare, Jean-Éric Vergne, António Félix Da Costa e gli ingegneri del brand premium francese hanno affrontato il terreno bagnato con il nuovo propulsore. Inoltre, la pioggia è diminuita con il progredire delle sessioni e la pista è diventata sempre più veloce. La prova: nessuno dei piloti del primo gruppo di qualifiche è entrato nella top 10. Con António Félix Da Costa 15 ° sulla griglia di partenza e Jean-Éric Vergne 20 °, sapevamo già che questo quarto appuntamento della stagione sarebbe stato all’inseguimento per i due piloti della squadra campione in carica.

Fedele alle sue abitudini, Xavier Mestelan Pinon non ha però cercato scuse al termine del suo ultimo weekend di gare come direttore di DS Performance. "I giorni passano, ma non sono uguali", ha confermato prima di passare il testimone al suo successore, Thomas Chevaucher. “Nelle prove libere di questa mattina così come nelle qualifiche, i nostri piloti non sono riusciti a fare una buona prestazione su questa pista fredda e bagnata. Colpa del setting che è sicuramente migliorabile. In gara la prestazione è tornata vicina alle nostre aspettative, ma siamo partiti troppo indietro per sperare in un podio. Rimaniamo soddisfatti comunque delle buone rimonte di Jean-Éric e António, che hanno chiuso rispettivamente 11 ° e 7 ° dopo aver effettuato dei buoni sorpassi. Tutta la squadra rimane fiduciosa per il resto del campionato. Sarà difficile ma DS TECHEETAH occupa il terzo posto provvisorio della classifica costruttori e il nostro team ha le carte in regola per andare alla ricerca di nuovi titoli a fine stagione! "

Come il giorno prima, la partenza è avvenuta dietro la safety car su una pista dove c'erano ancora dei tratti bagnati. Ancora una volta spettacolare, la gara di 45 minuti più un giro è stata neutralizzata due volte. Finendo 7 °, il campione in carica António Félix Da Costa ha ottenuto i suoi primi punti con la sua nuova DS E-TENSE FE21.

“È stata di nuovo una gara divertente e oggi sono riuscito a fare punti", ha sorriso il portoghese. “Partito 15 °, ho fatto molti sorpassi e sono salito fino al 7 ° posto. Oggi sono successe tante cose, non solo in pista, ma anche nei colloqui radiofonici con gli ingegneri. Ci sono cose che avremmo potuto fare meglio, ma è questo il bello di questa squadra: non smettiamo mai di imparare e torneremo a Valencia più forti. Dobbiamo essere in prima fila fin dalle qualifiche per essere meglio posizionati sulla griglia di partenza. È come l'anno scorso in realtà! Tuttavia, siamo riusciti a riportare entrambi i titoli nel 2020, quindi rimango fiducioso. Grazie a tutti i miei sostenitori che mi hanno permesso di avere due FANBOOST questo fine settimana: mi hanno permesso di mettere a segno dei sorpassi ogni volta, quindi li ho usati bene. "

Jean-Éric Vergne ha concluso all'11 ° posto, il primo a non aggiudicare punti validi per il campionato. "Non ero completamente soddisfatto della macchina oggi", ha detto il francese, che ha vinto sabato. "La macchina è molto veloce, ma dobbiamo ancora lavorare se vogliamo essere al top e lottare per le pole position e vincere. Abbiamo una settimana e mezza per analizzare tutto prima dell’E-Prix di Valencia e tornare più forti. "

Il Team Principal del team DS TECHEETAH, Mark Preston, ha preferito vedere i lati positivi della giornata. "JEV e António hanno lottato bene oggi nonostante le condizioni rendessero la pista molto difficile," ha confermato. “António ha portato a casa punti importanti e JEV è finito appena fuori dai primi 10. Siamo attualmente al terzo posto nella classifica costruttori e abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi. Restano molte cose molto positive da portare via da questo fine settimana in Italia. "

Quest'ultimo ha anche voluto inviare un messaggio speciale a Xavier Mestelan Pinon. "Roma è stato il suo ultimo E-Prix come Direttore di DS Performance e insieme a tutta la mia squadra vorremmo ringraziarlo dal profondo del nostro cuore", ha insistito l'australiano. “Xavier ha svolto un ruolo chiave nella partnership tra TECHEETAH e DS Automobiles ed è stato un attore importante nel nostro successo. Gli auguriamo il meglio per la sua nuova vita come Direttore Tecnico della FIA! "

Ora Thomas Chevaucher, che in precedenza era il direttore tecnico di DS Performance, prenderà subito il controllo della squadra. Il prossimo round dell'ABB FIA Formula E World Championship inizierà tra una decina di giorni. Per la prima volta nella storia della disciplina, il circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) ospiterà un E-Prix che sarà ancora una volta un "double header", il che significa che due gare saranno in menu il 24 e 25 aprile.

CLASSIFICA PILOTI (Top Ten)

1.Sam BIRD => 43 punti

2.Mitch EVANS => 39 punti

3.Robin FRIJNS => 34 punti

4.Stoffel VANDOORNE => 33 punti

5.Nyck DE VRIES=> 32 punti

6.Pascal WEHRLEIN => 32 punti

7.Edoardo MORTARA => 30 punti

8.Jean-Éric VERGNE => 25 punti

9.Alexander SIMS => 24 punti

10.Antonio Felix DA COSTA => 21 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1.JAGUAR RACING => 82 punti

2.MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM => 65 punti

3.DS TECHEETAH => 46 punti

4.ENVISION VIRGIN RACING => 37 punti

5.TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM => 32 punti

6.ROKIT VENTURI RACING => 31 punti

7.MAHINDRA RACING => 28 punti

8.AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER => 27 punti

9.NISSA E.DAMS => 26 punti

10.DRAGON/PENSKE AUTOSPORT => 24 punti

11.NIO 333 FE TEAM => 14 punti

12.BMW I ANDRETTI MOTORSPORT => 12 punti